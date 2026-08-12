Un jubilado de 73 años fue detenido por intentar llevarse comida de un supermercado: “No tengo para comer”

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Un hombre de 73 años fue demorado por la Policía luego de ser sorprendido cuando intentaba retirarse de un supermercado con distintos alimentos entre sus prendas, entre ellos carne. El responsable del comercio, sin embargo, decidió no realizar la denuncia.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes en un supermercado ubicado en la intersección de Rogelio Leach y Miguel Aráoz, en San Pedro de Jujuy.

Según trascendió, el hombre ingresó al establecimiento y fue descubierto cuando llevaba varios productos alimenticios ocultos entre sus prendas. Ante la situación, los empleados dieron aviso a la Policía y efectivos llegaron rápidamente al lugar.

El hombre fue demorado y se indicó al gerente del supermercado que debía presentarse en la Seccional 9ª para radicar la correspondiente denuncia. Sin embargo, el responsable del comercio manifestó que no quería denunciarlo y que solamente pretendía que el jubilado se retirara del lugar.

La situación generó una particular escena debido a la edad del hombre y a las circunstancias que habrían motivado el intento de llevarse los alimentos.

Finalmente, las actuaciones continuaron en dependencias policiales de la Unidad Regional II de San Pedro de Jujuy.