Se rompió un caño principal de AySA y las calles de Temperley quedaron anegadas: hay zonas del sur del Gran Buenos Aires sin agua

La rotura de una cañería principal de AySA provocó el anegamiento de varias calles en Temperley y generó interrupciones en el servicio de agua potable en distintos sectores del sur del conurbano bonaerense. El incidente comenzó durante la madrugada del martes en la esquina de Pasco y Caaguazú, en Lomas de Zamora.

La cañería afectada tiene 800 milímetros de diámetro y corresponde a una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes, una infraestructura utilizada para distribuir agua potable a alta presión en la zona. Tras detectar la pérdida, equipos técnicos de AySA se trasladaron al lugar y pusieron en marcha un operativo de emergencia.

Las calles de la zona quedaron cubiertas de agua, lo que complicó tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento de los peatones. El paso de los vehículos provoca además que el agua se desplace hacia las veredas y aumente su nivel sobre los cordones.

Las cuadrillas iniciaron la excavación para acceder al tramo dañado y reemplazarlo. Según informó la empresa, los trabajadores retiraron la sección afectada y avanzaron en un pozo de unos cinco metros de profundidad, mientras utilizan mangueras para extraer el agua acumulada.

La reparación obligó a interrumpir el bombeo de la línea de impulsión que abastece a Almirante Brown y a sectores de Lomas de Zamora y Quilmes. Por este motivo, AySA advirtió que podrían registrarse afectaciones en el suministro mientras continúen las tareas y se complete la recuperación de la red.

El operativo también tuvo impacto en la actividad cotidiana de los vecinos. La zona, de importante circulación comercial, presenta dificultades para trasladarse y algunas escuelas del sur bonaerense suspendieron las clases como consecuencia del anegamiento.

AySA explicó que la complejidad de intervenir sobre una cañería de gran diámetro que transporta agua a alta presión extendió los tiempos inicialmente previstos para completar los trabajos. La empresa estimaba finalizar la reparación durante el mediodía de este miércoles.

Una vez terminada la reparación, el bombeo y la recuperación de la red deberán realizarse de manera gradual para evitar nuevos esfuerzos sobre la cañería. La empresa también advirtió que podría aparecer turbiedad temporal en el agua debido al arrastre de sedimentos, aunque aseguró que se realizan controles para garantizar su potabilidad.

Mientras se normaliza el servicio, AySA mantiene asistencia mediante camiones cisterna para hospitales y centros de salud afectados. Los usuarios pueden consultar si su domicilio registra una interrupción del suministro a través de los canales oficiales de la empresa.

Fuente: Clarín