Brasil ordenó suspender los vivos de la plataforma Discord por el suicidio de adolescente

Brasil ordenó este miércoles suspender las transmisiones en vivo y los intercambios de videos de la red social Discord , tras la muerte de una adolescente de 13 años que habría sido incitada a suicidarse durante un 'live' de la plataforma.

La Agencia Nacional de Protección de Datos dio tres días hábiles a Discord para suspender sus transmisiones tras hallar "evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos (...) de graves violaciones de derechos de niños y adolescentes", según una nota.

La semana pasada, la policía detuvo en varios estados brasileños a un adulto y cinco adolescentes de entre 13 y 17 años sospechosos de estar vinculados con el suicidio de la chica de 13 años, ocurrida en junio.

Según los investigadores, la menor habría sido incitada a la automutilación y al suicidio durante una transmisión en directo en Discord el 22 de junio en el municipio de Naviraí, en Mato Grosso do Sul.

En un comunicado que había enviado el martes la plataforma a la agencia AFP, previo a la orden de suspensión de los vivo, indicaba que estaba colaborando con las autoridades.

Discord aseguró además haber "desactivado antes de la muerte de la adolescente" un "servidor privado" sospechoso de ser utilizado por "individuos implicados en actividades delictivas que fomentan la automutilación".

Ahora, los 'lives' de Discord y otras funciones de video similares deberán suspenderse "hasta que la empresa compruebe la adopción de medidas para proteger a niños y adolescentes", advirtió la ANPD.

Según este organismo público independiente, la plataforma ha sido utilizada "de forma recurrente" para "prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio" contra menores de edad.

LA ANPD afirmó que, a principios de marzo, Discord llevó a cabo cambios técnicos en la función 'Go Live', como se conocen las salas de transmisión en vivo, que la hicieron "aún menos segura para los niños y adolescentes", lo que incumple la legislación en vigor.

En Brasil, una ley que entró en vigor en marzo obliga a las plataformas a vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.

Rosangela "Janja" da Silva, esposa del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, había reclamado la desactivación de Discord en Brasil tras darse a conocer el caso del suicidio de la joven.

"Tenemos que bloquear Discord en Brasil de una u otra manera" , "actuar con el poder judicial para sacar esta red horrible de internet", declaró durante una ceremonia en Brasilia.

La plataforma afirma tener más de 90 millones de usuarios activos al día en todo el mundo.

En 2024, X fue bloqueada durante 40 días en Brasil por decisión del tribunal supremo, hasta que la red del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.

Fuente: Clarín