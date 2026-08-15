El oficialismo le pone fecha a la votación de Inocencia Fiscal II y la reforma del BCRA: apuestan a una mega sesión el 26 de agosto

El oficialismo apuesta a darle luz verde en Diputados a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Centra l y al proyecto de Inocencia Fiscal II en una mega sesión el 26 de agosto. Ambos proyectos se dictaminaron el miércoles pasado, pero La Libertad Avanza dejará pasar la semana que viene -que es corta y tiene a varios legisladores de viaje- para llevar ambos temas al recinto ese miércoles.

Pero no serán las únicas iniciativas. La Libertad Avanza buscará aprobar también el acuerdo el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur -que se firmó en diciembre de 2023 y es el primero con un país asiático- y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), prometido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A su vez, sumaron dos proyectos para mantener contentos a aliados clave : el que reduce el IVA sobre la fécula y harina de mandioca del 21% al 10,5% y otro que declara capitales nacionales de distintos temas a cinco provincias.

La próxima semana será clave para el poroteo, que es lo que termina de definir los temas antes de presentar la convocatoria a la sesión.

Si bien todos los temas tuvieron dictamen de comisión, el oficialismo necesita sumar número para el recinto y garantizarse, sobre todo, el acompañamiento de los legisladores federale s que responden a distintos gobernadores. Sin ellos, no tienen chance.

Sumando los dictámenes de Inocencia Fiscal II y reforma del BCRA, el oficialismo obtuvo las firmas de representantes de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, el MID, y de legisladores de Tucumán, San Juan, Misiones y Salta, aunque no todos avalaron todo .

De Provincias Unidas sólo firmó Inocencia Fiscal la santafesina Gisela Scaglia, y lo hizo en disidencia . Mientras que el catamarqueño Sebastián Nóblega, que integra la comisión de Presupuesto, no estuvo en ninguna de las dos reuniones aunque sí había participado de la de baja del IVA para la mandioca. Su bloque -"Elijo Catamarca"- tiene tres miembros y responde al mandatario Rául Jalil.

El Régimen de Inocencia Fiscal se aprobó hace siete meses, pero el oficialismo ya plantea cambios. Entre las modificaciones se eliminan los topes de $ 1.000 millones de ingresos anuales y $ 10.000 millones de patrimonio para poder ingresar al régimen simplificado de Ganancias.

Van a poder ingresar todos, aunque el oficialismo tuvo que ceder a último momento a la presión y excluir a los funcionarios, legisladores y magistrados de la posibilidad de adherir -después del "Adornigate"- mientras que los "grandes contribuyentes" podrán adherir con menos beneficios. Además, el texto redefine el concepto de "discrepancia significativa" para que el ARCA investigue.

Por su parte, la reforma al BCRA le devuelve al Central el único objetivo de preservar el valor de la moneda, prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Banco Central al sector público y modifica la forma de remoción del presidente del Banco Central: establece que la destitución debe ser aprobada con dos tercios de los votos en ambas Cámaras.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un pendiente de larga data. A pesar de que el pacto con Washington fijaba el 30 de abril como plazo máximo para ponerlo en marcha, el oficialismo estaba esperando el aval de Cancillería para votarlo.

Tras confirmarse el cuadro arancelario de Estados Unidos -en el que Argentina salió claramente beneficiada - el Ejecutivo ahora sí estaría dispuesto a sancionarlo.

El convenio -originalmente firmado en 1970- crea un sistema internacional simplificado para tramitar patentes. El Senado le dio media sanción en 1998 pero Diputados nunca lo ratificó . El Gobierno lo reflotó porque forma parte del acuerdo bilateral con Estados Unidos.

Por último, el acuerdo de Mercosur - Singapur se firmó en diciembre de 2023 y obtuvo dictamen sin inconvenientes esta semana en el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín