Una nueva encuesta midió al Gabinete de Milei y tres ministros terminaron abajo de Adorni

En un Gobierno con pocas figuras de envergadura nacional , Manuel Adorni había conseguido colarse entre los de mejor imagen cuando ganó la elección de la Ciudad , en mayo de 2025. Otros tiempos. Las noticias que terminaron con su carrera, por un estilo de vida que no se condecía con sus ingresos , pegaron (y fuerte) en la opinión pública.

Sin embargo, un nuevo ranking que midió al Gabinete de Javier Milei y lo incluyó, terminó con otras tres funcionarios debajo suyo . Se trata de los ministros Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

El dato viene en el último estudio de la Universidad de San Andrés (Udesa) , que publica mensualmente amplios e interesantes estudios de coyuntura política, económica y social. El trabajo más reciente incluyó 1.000 entrevistas a nivel país , entre el 5 y el 11 de agosto, con +/- 3,15% de margen de error.

Hay dos conclusiones centrales de la tabla del Gabinete y ambas dejan mal parado al equipo de Gobierno:

1) Cinco de los 11 funcionarios evaluados tienen un alto nivel de desconocimiento , cercano y en algunos casos superior al 50%. Los tres mencionados ( Lugones, Presti y Mahiques ), más Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Canciller).

2) Todos los funcionarios medidos terminan con diferencial de imagen en contra ; es decir, con más negativa que positiva. Y si bien esta es una marca/mancha que viene acompañando al 99% de los dirigentes, en este caso los saldos en rojo son muy altos.

En ese contexto complejo y crítico, el menos malo es un importado del PRO. Se trata del jefe de Gabinete, Diego Santilli , que justamente reemplazó a Adorni, con 29% de positiva . Claro que lo combina con 50% de negativa, lo que lo deja con un saldo de - 21 puntos.

El podio lo completan la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ( 26% de positiva y 48% de negativa); y el de Economía, Luis Caputo ( + 25% y - 60%). Y cierran entre los de arriba:

4° Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación): + 20% y - 53%.

5° Karina Milei (secretaria general de Presidencia): + 19% y - 73%.

6° Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad): + 15% y - 35%.

- Como el ranking se ordena por imagen positiva, Karina Milei termina quinta; pero tiene una negativa altísima (- 73%), sólo superada por la de Adorni (- 79%).

- Monteoliva (con Quirno) es la que tiene el balance en contra más bajo (- 20 puntos).

Si la parte de arriba de la tabla trae números malos, la de abajo es más complicada aún. Como se adelantó, en algunos casos los perjudica el poco nivel de conocimiento a nivel nacional. Es lo que pasa con cuatro de los cinco evaluados. El quinto, Adorni, es muy conocido pero le va pésimo.

7° Pablo Quirno (ministro de Relaciones Exteriores): 13% de positiva y 33% de negativa.

8° Manuel Adorni (exjefe de Gabinete): + 11% y - 79%.

9° Mario Lugones (ministro de Salud): + 10% y - 33%.

10° Carlos Presti (ministro de Defensa): + 10% y - 31%.

11° Juan Bautista Mahiques (ministro de Justicia): + 9% y - 34%.

En todos los casos, el 100% se completa con porcentajes de "no sabe / no contesta".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín