Detuvieron en Ostende a un hombre acusado de asaltar a dos jóvenes a mano armada en Pinamar

ZONALES

Un hombre de 31 años fue detenido en Ostende acusado de cometer un robo agravado por el uso de un arma de fuego ocurrido durante la madrugada del jueves en Pinamar.





La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por una joven de 22 años, quien relató que se encontraba junto a un amigo en una plaza ubicada en Constitución y Marco Polo cuando fueron abordados por un hombre vestido de negro, que llevaba casco y chaleco del mismo color y se movilizaba en una motocicleta negra tipo CG 160 cc.





Según la denuncia, el sospechoso exhibió una pistola de color negro y amenazó a las víctimas para apoderarse de sus teléfonos celulares, además de una billetera, documentación y dinero. Entre los elementos sustraídos se encontraba un iPhone 13 de color rosa y un iPhone X gris con funda verde.





A partir de la denuncia, personal de la Base Operativa Pinamar de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Villa Gesell inició una investigación y comenzó a analizar registros de cámaras de seguridad privadas y municipales.





El seguimiento de las imágenes permitió reconstruir los movimientos del sospechoso después del robo y establecer el domicilio al que habría ingresado tras cometer el hecho. Con esa información, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell.





El procedimiento se concretó este viernes 14 de agosto en un domicilio ubicado en la zona de Ícaro y Praga, en Ostende, con la participación de efectivos de la EPC 1.ª de Pinamar.





Durante el allanamiento fue detenido J. E. D., de 31 años, quien quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.





En el lugar, los investigadores secuestraron una pistola de utilería, un pantalón de jogging negro, un chaleco negro, una munición calibre 9 milímetros y la motocicleta marca Hero, modelo Ignitor, que habría sido utilizada durante el robo.





El detenido fue trasladado a sede fiscal para la recepción de su declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. La causa quedó bajo intervención de la UFID N.º 5 de Pinamar, a cargo del fiscal Sergio García, y del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell.