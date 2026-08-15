(VIDEO) Un periodista de Villa Gesell vivió en primera persona el fuerte terremoto que sacudió Granada

ZONALES

Tobías Luján, periodista oriundo de Villa Gesell, se encuentra actualmente en Granada, España, y relató en primera persona cómo vivió el fuerte terremoto que durante la madrugada de este sábado sacudió la ciudad y buena parte de Andalucía.





El movimiento principal se registró poco después de la 1 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 5,0 según el Instituto Geográfico Nacional de España, mientras que otras mediciones internacionales lo ubicaron en 5,2. El epicentro fue localizado en las proximidades de Alhendín, al sur de Granada, a unos 10 kilómetros de profundidad. El temblor fue percibido en numerosas localidades y provincias de la región.





Antes del terremoto principal ya se habían registrado otros movimientos. Luján contó que durante la tarde había sentido un sismo de aproximadamente 3,7 grados, seguido por otros temblores de menor intensidad. Después del movimiento más fuerte comenzaron las réplicas, que durante la madrugada superaron las 40 y mantuvieron en alerta a los habitantes de Granada.





El periodista geselino explicó que se encontraba en su departamento, realizando una videollamada con su padre, cuando comenzó el movimiento más fuerte.





La situación lo llevó a interrumpir inmediatamente la comunicación para concentrarse en ponerse a salvo y salir del edificio. Una vez controlada la situación, volvió a comunicarse con su familia para transmitir tranquilidad y confirmar que se encontraba bien.





“Dormí dos horas, no pude pegar un ojo”, relató al describir cómo transcurrió la madrugada, marcada además por una tormenta eléctrica que se produjo prácticamente al mismo tiempo y que incrementó la sensación de alerta.





Una experiencia completamente nueva





Luján contó que lleva aproximadamente cuatro meses viviendo en Granada y que nunca había experimentado una situación semejante.





Para alguien nacido en Villa Gesell, donde los terremotos no forman parte de la experiencia cotidiana, el episodio tuvo un impacto particular. El periodista recordó además que la zona de Granada ya había atravesado una importante secuencia sísmica en 2021, aunque señaló que desde su llegada no había vivido un movimiento de esta magnitud.





La actividad sísmica continuó durante las horas posteriores. El Instituto Geográfico Nacional registró numerosas réplicas, incluida una de 3,3 grados durante la mañana. Los especialistas prevén que puedan continuar produciéndose movimientos de menor magnitud.





El terremoto provocó daños materiales en distintos puntos de Granada y su área metropolitana, aunque hasta el momento no se informaron víctimas mortales ni daños estructurales graves generalizados.





Entre los incidentes reportados aparecen caída de cornisas, elementos de fachadas, desprendimientos, grietas y algunos daños en viviendas y edificios. También hubo intervenciones de los bomberos para rescatar personas que quedaron atrapadas en ascensores. En algunos sectores se realizaron desalojos preventivos mientras técnicos inspeccionaban las construcciones.





Uno de los episodios mencionados por Luján fue la caída de un balcón sobre un vehículo en la zona de Churriana de la Vega. También se registraron daños en calles y algunos desprendimientos de elementos de mampostería.





Las autoridades andaluzas activaron la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, mientras los servicios de emergencia continúan evaluando los daños y monitoreando la actividad sísmica. El servicio 112 recibió más de 200 avisos relacionados con el terremoto.





Mochilas preparadas ante posibles réplicas





Ante la continuidad de los movimientos, Tobías y sus compañeros de departamento adoptaron una medida preventiva: dejaron mochilas preparadas con ropa, elementos de higiene y documentación, ante la posibilidad de tener que abandonar rápidamente el edificio.





Las recomendaciones de las autoridades apuntan a mantener la calma, protegerse durante el movimiento, evitar zonas que puedan sufrir desprendimientos y no utilizar ascensores.





Para el periodista de Villa Gesell, se trata de una experiencia que difícilmente olvidará. A miles de kilómetros de su ciudad de origen, Tobías Luján se convirtió en testigo directo de uno de los movimientos sísmicos más importantes registrados recientemente en la zona de Granada, y transmitió tranquilidad a su familia y a quienes desde Argentina siguieron con preocupación lo ocurrido.