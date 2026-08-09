Vuelve la mesa política tras el traspié en el Senado y el Gobierno busca reorientar la agenda legislativa

Después de los traspiés políticos de la última semana, con la derogación del decreto sobre el practicaje en los puertos argentinos y la caída de los principales capítulos de la ley de Propiedad Privada , el Gobierno vuelve a barajar y dar de nuevo con su esquema reformista: el próximo martes en la reunión de mesa política se mensurará la viabilidad de los proyectos prioritarios y qué hacer con los cambios electorales propuestos . Es que, puertas dentro del karinismo, ahora admiten las dificultades de tener los votos para suspender las PASO.

En seno de la mesa chica del Presidente tomaron nota de la crisis política devenida del magma desregulador que volcó Federico Sturzenegger después de que el oficialismo tuviera que bajar el articulado sobre Tierras y Manejo del Fuego del citado proyecto, que obtuvo media sanción en la madrugada del viernes y ahora tiene un destino incierto en Diputados. Justamente la mesa política -que lidera Karina Milei- tuvo que "buscar alternativas viables" para que se no caiga la iniciativa y, al mismo tiempo, para desactivar el paro de los prácticos que había frenado el paso de más de 140 buques de carga, desatado por otra enmienda del "Coloso" que, al igual que Manuel Adorni , es otro dirigente platense que ha tenido a maltraer a los hermanos Milei.

Ahora "hay que buscar dar impulso a los proyectos troncales, como el Super RIGI, y que tengan un consenso previo", aportó, a su turno, un integrante de la mesa política, que volverá a reunirse este martes después del mediodía para filtrar las iniciativas parlamentarias posibles y para evitar perder así sintonía con los gobernadores y bancadas "aliadas" que ayudaron a LLA a aprobar leyes como la reforma laboral o los pliegos de jueces y fiscales federales. El nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones busca complementar el original aprobado en febrero pasado por el Congreso.

Pero hay un tema basal para el oficialismo que aún no lográ avanzar siquiera a nivel de comisiones en el Parlamento. La reforma electoral. Es que a caballo de las resistencias de los aliados a la eliminación o suspensión de las primarias, los operadores del Ejecutivo ahora recalculan la estrategia. Y algunos no descartan dejar vigentes a las PASO.

La caída en las encuestas y el persistente malhumor social por una economía doméstica que no arranca, podrían terminar de inclinar la balanza. Los negociadores que defienden la continuidad de las primarias especulan que las mismas podrían tener en 2027, de persistir la parálisis en los bolsillos y el aumento en la mora en los créditos personales, el mismo efecto que los comicios bonaerenses de 2025 en los que triunfó el PJ por casi 11 puntos. Un mes y medio después LLA venció en las elecciones legislativas nacionales orillando los 40 puntos a nivel nacional. El mejor antídoto contra el traspié bonaerense fue el miedo a un mayor desorden económico y la unificación del voto anti K.

Este lunes, además, la secretaria general de la Presidencia recibirá desde las 15 al diputado Sebastián Pareja y a los integrantes de la bancadas de LLA en Diputados y el Senado bonaerense. Tal como sucedió con los legisladores de CABA hace unos 10 días, el objetivo será intercambiar información y análisis sobre la agenda legislativa y la estrategia electoral en el principal distrito del país.

Como contó Clarín , el jefe de gabinete, Diego Santilli , mantiene su proyecto para competir por la gobernador bonaerense en 2027. Tiene una relación cercana con "La Jefa" pero, por otro lado, en el karinismo van a "empujar" la postulación de Pareja en el distrito, quizás más para "armar" hacia abajo de la lista que para que el jefe del partido a nivel provincial se haga con esa candidatura. Sí deslizan, por lo bajo, que la hermana presidencial podría pedirle un gesto de fe al ministro coordinador, tal como ocurrió con Patricia Bullrich y Luis Petri en 2025, esto es, que se afilie a LLA. En en entorno del el ex vicejefe de gobierno porteño aseguran que Karina "nunca le pidió algo así". Aún falta que corra mucha agua bajo el puente.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín