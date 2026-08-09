Milei volvió a tensar el vínculo con Brasil, al repostear nuevas críticas contra Lula da Silva

Mientras el embajador argentino Daniel Raimondi pasaba sus últimas horas en Brasilia, el presidente Javier Milei volvió a tensar este domingo el vínculo con Brasil, rebajado a nivel de encargados de Negocios por decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva .

Lejos de buscar aquietar las aguas en el conflicto bilateral, el Presidente reenvió varios mensajes con contenido crítico (incluidos insultos) hacia su principal socio del Mercosur. A través de su cuenta en la red social X, Milei reposteó un mensaje del legislador republicano estadounidense Carlos A. Giménez , quien calificó de “puerco” al presidente brasileño, y afirmó que “el odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de #Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista”. El diputado trumpista acompañó con este mensaje un video con declaraciones de Lula da Silva, en las que el mandatario brasileño califica a Rubio, mano derecha de Trump, como “bolsonarista” y “antilatinoamericano o latinoamericano frustrado” que –según su visión- “odia a Cuba, a Colombia, a Brasil, y hace las cosas de modo diferente a como las conversa con Trump”.

🚨El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de #Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista. Los brasileños se merecen mucho más que este puerco. pic.twitter.com/65IyIgbCKV

En línea con el ataque al presidente de Brasil, quien decidiera rebajar el vínculo bilateral luego de sucesivas agresiones verbales de Milei en distintas entrevistas, el Presidente también reposteó distintos mensajes de La Derecha Diario, uno de los cuales afirma, en la voz de la usuaria Kalinna An, que “Lula debería estar preso”, en referencia a una “megacausa de corrupción por la que Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero y cómo fue liberado por una cuestión procesal, sin nunca haber sido declarado inocente”. En otro video subido a las redes por La Derecha Diario, también destacado por el Presidente, puede verse al candidato Flávio Bolsonaro , quien “explotó contra el dictador Lula da Silva y su cómplice Alexandre de Moraes por prohibirle visitar a su padre Jair en el Día del Padre: “Hoy, yo quería poder darte un abrazo, papá, @jairbolsonaro .Como no puedo, puse en el papel todo lo que me gustaría decir mirándote a los ojos”. Milei había llamado “basura calva” a De Moraes durante su participación en la convención del Partido Liberal que designó a Bolsonaro como candidato presidencial.

🚨🇧🇷 | #URGENTE Flávio Bolsonaro explotó contra el dictador Lula da Silva y su cómplice Alexandre de Moraes por prohibirle visitar a su padre Jair en el Día del Padre: "Hoy, yo quería poder darte un abrazo, papá, @jairbolsonaro . Como no puedo, puse en el papel todo lo que me… pic.twitter.com/beN9TBEwLI

Pocas horas más, tarde, Milei hizo suyo un tuit del usuario Fuerzas de la Libertad, titulado “desesperado Luladrón”, en el que afirma: “Zurdo de manual, en lugar de responder cuestionamientos con argumentos y evidencia, apela a lo sentimental: “Marco Rubio odia a Brasil, odia a latinoamérica, odia, odia, odia” . Subestiman a la gente y buscan manipularla emocionalmente. Basuras humanas”, destaca el posteo.

Los sucesivos reposteos de Milei llegaron en coincidencia con declaraciones del canciller brasileño Mauro Vieira , que en una entrevista con Clarín afirmó que “Argentina debe cesar de inmediato las agresiones para volver al camino de la normalidad en la relación”. Vieira agregó además que “Para Brasil, la relación con Argentina es primordial y debemos saber si el gobierno argentino piensa del mismo modo”. Vieira afirmó también que el embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli , volverá a su puesto “cuando cesen las condiciones que llevaron a su salida”, al igual que Raimondi, a quien consideró un “diplomático distinguido”. A juzgar por las nuevas manifestaciones avaladas por el Presidente, la calma bilateral está lejos de llegar.

Fuente: La Nación