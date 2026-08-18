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Vuelve el sol a Buenos Aires: cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto, según el SMN

Redacción CNM agosto 18, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) e indicaron que vuelve a salir el sol .

Según detallaron, este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado con sol durante todo el día, con algunas neblinas durante la mañana. La mínima será de 6 grados y la máxima de 15.

A su vez, para el jueves se pronostica cielo parcialmente nublado en la madrugada, nublado en la mañana y nuevamente parcialmente nublado en la tarde y la noche. La mínima será de 8 grados y la máxima de 17. Para la noche, también se prevén ráfagas de hasta 50 km/h .

Fuente: TN


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