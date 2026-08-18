Neuquén: una alumna fue descubierta fumando marihuana en el baño del colegio y atacó a golpes a la vicedirectora

La vicedirectora de un colegio de Neuquén fue agredida por una estudiante que fue descubierta fumando marihuana dentro del baño.

El violento episodio ocurrió en el CPEM 68 de Villa La Angostura y derivó en una intervención institucional, además de la activación de los mecanismos previstos para este tipo de situaciones.

Según detallaron medios locales, la docente encontró a la adolescente fumando dentro del baño y, cuando intentó detenerla, la joven reaccionó con golpes.

Tras la agresión, la mujer tuvo que acercarse al hospital local para recibir atención médica y constatar las lesiones.

El hecho generó preocupación entre las familias de los estudiantes, que cuestionaron tanto el ingreso y consumo de marihuana dentro del establecimiento como la reacción de la alumna ante la intervención de la autoridad escolar.

“Ella está mal no solo por los golpes, sino que está realmente mal por todo lo sucedido ”, expresaron sobre la vicedirectora fuentes de la comunidad educativa.

A partir de lo sucedido, el supervisor de Educación Media, Manuel Antuña, solicitó la intervención de las autoridades correspondientes: “Inmediatamente se activó la red local pensada para el nivel secundario, y se trabajó con el equipo de gobierno institucional y los y las asesoras pedagógicas de la escuela”.

En ese proceso intervino el Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE) del CPE. “Desde el equipo de EAOPIE se trabajó con el órgano de aplicación y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), un órgano local que depende de la Municipalidad de Villa La Angostura para coordinar acciones de acompañamiento , no sólo escolar, sino integral de la menor y su familia”, indicaron.

Las autoridades del colegio lanzaron un comunicado para referirse al hecho: “Ante lo sucedido, desde la institución se han puesto en marcha las acciones correspondientes y se está trabajando de manera responsable y articulada para abordar la situación , procurando el cuidado y la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa,”.

Además de las intervenciones institucionales, el CPEM comenzó a trabajar con los estudiantes para analizar lo ocurrido y reforzar las pautas de convivencia: “ Generando espacios de reflexión y acompañamiento que permitan abordar lo ocurrido, fortalecer los vínculos y promover formas adecuadas y respetuosas de convivencia”.

Las autoridades también destacaron la importancia de que las familias acompañen el proceso y trabajen junto con la escuela en la prevención de situaciones de violencia y riesgo. “Entendemos que la construcción de un entorno seguro requiere de la corresponsabilidad y el compromiso de toda la comunidad educativa. Escuela y familias tenemos un papel fundamental en el cuidado, en la prevención de situaciones de violencia o riesgo y en la transmisión de pautas de respeto, diálogo y convivencia,” agregaron.

En ese sentido, solicitaron a los padres que hablen con sus hijos e hijas para que puedan “reflexionar sobre la importancia de respetar a todas las personas que forman parte de la institución y de comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad o el bienestar de algún integrante”.

“La escuela continuará trabajando con responsabilidad, atendiendo la situación por las vías institucionales correspondientes y priorizando en todo momento el cuidado, la seguridad y el bienestar de estudiantes y docentes”, concluyeron.

Fuente: TN