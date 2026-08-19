Volcó un camión de YPF que transportaba gas licuado: La Ruta 205 quedó totalmente cortada

NACIONALES





Un camión de YPF que transportaba gas licuado volcó sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del acceso a Roque Pérez. El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y, según informaron, no se registraron heridos.

Por protocolo de seguridad, Bomberos Voluntarios de Roque Pérez dispuso un corte total de la ruta, aproximadamente 100 metros antes y 100 metros después del lugar donde ocurrió el vuelco.

En el lugar se aguarda la llegada de una brigada especializada en materiales peligrosos, que deberá verificar el estado de la carga y determinar si existe algún tipo de fuga. También se espera el equipamiento necesario para realizar el transbordo del gas licuado.

Según informó Bomberos Voluntarios de Roque Pérez, la Ruta Nacional 205 permanecerá cortada durante varias horas. Se recomienda evitar circular por la zona y utilizar caminos alternativos.