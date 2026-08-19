Pidió separarse tras 8 años de maltratos, su expareja la siguió y la asesinó dentro de un supermercado

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Un nuevo caso de femicidio conmociona a San Pablo. Angelita Rodrigues, de 40 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja dentro de un supermercado de la zona norte de la ciudad.

El crimen ocurrió el domingo 16, cuando la mujer se encontraba en la fila de la carnicería. El agresor, identificado como Lafayete, la siguió hasta el lugar y la atacó con un cuchillo. Varias personas que se encontraban en el supermercado intentaron intervenir y arrojaron objetos contra el hombre para detenerlo.

Un día antes del ataque, Angelita había decidido terminar la relación después de ocho años de un vínculo marcado por la violencia y las agresiones. Según allegados, la mujer incluso faltaba con frecuencia a su trabajo debido a las heridas provocadas por los ataques de su pareja.

Después del crimen, Lafayete intentó escapar, pero fue detenido por vecinos cerca de la vivienda donde ambos vivían. La Policía llegó poco después y lo detuvo en flagrancia. Posteriormente, su detención fue convertida en prisión preventiva.

Familiares y amigos describieron a Angelita como una mujer bondadosa. Según trascendió, nunca había solicitado una medida de protección por temor a represalias.