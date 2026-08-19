Murió la mamá de las dos hermanas de 19 y 20 años que habían fallecido en el choque de la Ruta 60: Ya son 4 las víctimas fatales

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La tragedia ocurrida el domingo por la noche sobre la Ruta Provincial 60, en Maipú, Mendoza, sumó una nueva víctima fatal. Ariadna Tillar, de 54 años, murió el martes por la noche en el Hospital Perrupato de San Martín, donde permanecía internada en terapia intensiva.

La mujer era la madre de Rosario Masó, de 19 años, y Juana Masó, de 21, quienes también fallecieron como consecuencia del brutal choque frontal. Ariadna había ingresado al hospital en estado crítico, con politraumatismos, fracturas y múltiples lesiones.

Según explicó José María Llaver, director del hospital, la mujer llegó intubada y descompensada y su cuadro se fue agravando. Finalmente, no logró evolucionar favorablemente y murió cerca de las 20 del martes.

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo, en inmediaciones de la Variante de Palmira. Una Volkswagen T-Cross en la que viajaba la familia Tillar habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso antes de impactar de frente contra un Peugeot 504.

En el Peugeot viajaba Oscar “Chacha” Fernández, reconocido árbitro de fútbol de la zona de San Martín, quien murió cuando era trasladado al Hospital Central. En la T-Cross también viajaban Martín Omar Tillar, de 52 años, y su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42.

Con la muerte de Ariadna, ya son cuatro las víctimas fatales del accidente. Martín continúa internado en grave estado, mientras que Florencia evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

La investigación está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien busca determinar cómo ocurrió el impacto y establecer las eventuales responsabilidades.