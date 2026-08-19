Alquilaron una camioneta y cayeron por un barranco de 80 metros en Jujuy: Una mujer murió y su hija sufrió muerte cerebral

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Una familia de Alejandro Korn había viajado al norte argentino para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, el paseo terminó en tragedia cuando la camioneta que habían alquilado cayó por un barranco de más de 80 metros en Jujuy.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, en la Cuesta de Lipán, sobre el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52. Por causas que todavía son investigadas, el conductor perdió el control de una Toyota SW4 en una de las curvas del camino de montaña y el vehículo terminó desbarrancando.

En la camioneta viajaban Narciso González, de 60 años; su pareja, Silvia Rosana Amaro, de 58; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena Paola González, de 33; y Augusto Coda, de 34 años, pareja de Lorena.

Como consecuencia de la brutal caída, Silvia murió en el lugar. Los otros cuatro ocupantes fueron rescatados y trasladados al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica.

En las últimas horas se conoció además que Lorena, hija de la mujer fallecida, fue diagnosticada con muerte cerebral. La familia espera poder trasladar a los heridos para que continúen su tratamiento cerca de su domicilio, en Alejandro Korn.

Según trascendió, Favio era quien conducía la camioneta y no recuerda cómo ocurrió el accidente. Solo habría podido recordar una curva y luego el momento en que los rescatistas los sacaban del vehículo.

La fiscalía interviniente ordenó realizar peritajes sobre la camioneta y las condiciones del camino para determinar qué provocó la pérdida de control y cómo se produjo el accidente.