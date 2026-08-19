Un nene de 2 años llevó cocaína al jardín dentro de un monedero: Detuvieron a su madre

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Un insólito episodio generó preocupación en un Centro de Cuidado Infantil de Córdoba capital, donde un nene de 2 años llegó con un monedero que contenía 71 envoltorios con cocaína. Por el hecho, su madre fue detenida.

El caso ocurrió este martes en un establecimiento del barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de la ciudad. La mujer había dejado allí a sus dos hijos, un niño de 2 años y una nena de 3.

Una vez dentro del aula, la docente observó que el pequeño intentaba abrir un monedero que llevaba consigo. Al prestarle atención y conseguir abrirlo, encontró 71 pequeños paquetes con una sustancia blanca.

Ante la sospecha de que podía tratarse de una droga, la maestra dio aviso al 911 y comunicó la situación a la Secretaría de Salud y Desarrollo de la provincia.

Minutos después, integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llegaron al establecimiento y realizaron pruebas sobre la sustancia. Los análisis confirmaron que se trataba de cocaína.

Mientras se realizaba el procedimiento, la madre regresó al jardín para retirar a su hijo de 2 años. Según informaron las autoridades, habría intentado recuperar el monedero, pero la docente se negó a entregárselo y la mujer se retiró.

Más tarde regresó acompañada por su madre, la abuela de los niños, para retirar a su hija de 3 años. Para ese momento, los efectivos policiales ya estaban en el lugar y procedieron a detenerla.

La investigación busca determinar de dónde provenían los 71 envoltorios y cómo llegaron a estar en poder del niño. El caso generó especial preocupación por la exposición del menor a la sustancia.