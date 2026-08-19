PINAMAR - Fiesta Cassette: llega la segunda edición para volver a vivir la música de los 80, 90 y 2000

MADARIAGA





La nostalgia, la música y los sabores se vuelven a encontrar en una nueva edición de la Fiesta Cassette, una propuesta que invita a viajar en el tiempo y revivir algunos de los clásicos que marcaron a distintas generaciones.





La segunda edición del encuentro se realizará el próximo 29 de agosto, desde las 20:30, en Playas Art Hotel, con una propuesta especialmente pensada para quienes disfrutan de la música, la cultura y los recuerdos de las décadas de los 80, 90 y los 2000.





La noche tendrá a la coctelería como uno de sus principales atractivos, con una propuesta a cargo de Ale Vidal, mientras que la gastronomía estará en manos de René Correa Chef, quien preparará una selección especialmente diseñada para acompañar la experiencia.





La música ocupará también un lugar central. Vinileros ofrecerá un showcase en vivo con una selección de clásicos reproducidos en discos de vinilo, recuperando una forma de escuchar canciones que para muchos quedó asociada a una época de encuentros, reuniones y recuerdos.





La propuesta busca ir más allá de una fiesta tradicional: será una oportunidad para reencontrarse con canciones, sabores y momentos que forman parte de la memoria colectiva, en una noche pensada para bailar, compartir y disfrutar.





Con cupos limitados y pocos lugares disponibles, la organización ya abrió las últimas reservas para esta segunda edición de Fiesta Cassette.





Fiesta Cassette — Segunda Edición

Fecha: 29 de agosto

Horario: 20:30 horas

Lugar: Playas Art Hotel

Música en vinilo: Vinileros

Coctelería: Ale Vidal

Gastronomía: René Correa Chef

Cupos limitados. Quedan pocos lugares.

Más información y reservas en www.fiestacasete.com.ar