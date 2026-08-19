Su mamá lo entregó por un femicidio, pasó cinco años preso y lo absolvieron por falta de pruebas

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El femicidio de Lara Belén Figueroa tuvo un giro inesperado luego de que la Justicia absolviera este martes a Iván Agustín Gómez, el único acusado por el crimen, al considerar que no existían pruebas suficientes para condenarlo como autor material.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Criminal IV de La Plata. Dos de los jueces entendieron que durante el juicio no se había alcanzado el grado de certeza necesario para una condena, mientras que una tercera magistrada consideró que la evidencia reunida tampoco permitía atribuirle el crimen.

Durante la investigación se analizaron rastros de sangre, material encontrado debajo de las uñas de la víctima y huellas dactilares halladas en la escena. Sin embargo, ninguna de esas pruebas logró vincular de manera concreta a Gómez con el asesinato. Incluso, los investigadores señalaron la posible participación de una tercera persona.

Cómo fue el crimen

El cuerpo de Lara Belén Figueroa fue encontrado el 8 de octubre de 2021, dentro de una vivienda de Guernica. La joven presentaba varias heridas cortopunzantes en la zona del cuello y su cuerpo estaba parcialmente cubierto con una bolsa plástica y un colchón.

La madre de Gómez fue quien descubrió el cuerpo al observarlo detrás de una puerta a través de una ventana. Luego se presentó en una dependencia policial y denunció a su propio hijo, quien fue acusado de homicidio agravado por violencia de género.

La autopsia determinó que Figueroa murió como consecuencia de un shock hipovolémico y un síndrome asfíctico, producto de las lesiones que sufrió principalmente en el cuello.

La defensa y la hipótesis de un tercero

La defensa de Gómez sostuvo durante el proceso que otra persona podría haber participado del crimen. Entre sus argumentos señaló que la puerta principal de la vivienda presentaba signos de haber sido forzada y que esa hipótesis no había sido investigada en profundidad.

Además, la defensa planteó que Gómez se encontraba trabajando en Canning durante el período en el que habría ocurrido el asesinato.

Después de permanecer cinco años detenido, el acusado fue finalmente absuelto por falta de pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad en el femicidio.