Perdió un vuelo después de que su hijo le dibujara sobre la foto de su pasaporte

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Un padre tenía todo preparado para realizar un viaje internacional, pero un inesperado episodio protagonizado por su pequeño hijo terminó cambiando sus planes.

Mientras jugaba, el niño tomó un lápiz y dibujó sobre la foto del pasaporte de su papá, llenándola de garabatos, caritas y colores. El resultado fue una escena tierna, aunque el documento quedó inutilizable para viajar.

Al llegar al aeropuerto, el pasaporte fue rechazado porque la fotografía estaba cubierta y ya no podía ser identificada correctamente. Ante esta situación, el hombre tuvo que cancelar su viaje y regresar a su casa.

Lejos de enojarse con su hijo, decidió tomarlo con humor y valorar el momento. Una anécdota inesperada que terminó dejando una enseñanza sobre esos pequeños episodios familiares que, aunque arruinen un plan, también pueden convertirse en recuerdos inolvidables.