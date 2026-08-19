Se hizo pasar por militar, embarazó a su novia, vendió el auto de su suegro y huyó

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Un hombre quedó en el centro de una insólita estafa después de hacerse pasar por militar para ganarse la confianza de su novia y de la familia de ella.

El sospechoso mantuvo una relación con la joven, a quien dejó embarazada, y utilizó su supuesta condición de integrante de las fuerzas armadas para generar una imagen de seguridad y confianza entre sus familiares.

Con el tiempo, consiguió acceso a bienes de la familia y vendió sin autorización un automóvil que pertenecía a su suegro. Después de quedarse con el dinero, escapó y desapareció.

La familia descubrió finalmente que se trataba de una farsa y realizó la denuncia. El caso tuvo amplia repercusión en programas policiales de televisión.