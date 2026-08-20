Vio a su pareja sin la alianza, se enfureció y lo mató a puñaladas delante de su hijo de 10 años

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Una mujer identificada como Ágata Camila es buscada por la Policía Civil de Brasil luego de matar a su pareja, José Alan, a puñaladas dentro de su vivienda, en San Pablo. El crimen fue presenciado por el hijo de 10 años de la mujer.

Según la investigación, la pareja tenía antecedentes de discusiones y peleas frecuentes. El día del crimen, Ágata habría enfrentado a Alan después de verlo en una fiesta con amigos sin llevar puesta la alianza.

La discusión continuó dentro de la casa y terminó cuando la mujer atacó a su pareja con un cuchillo. Cámaras de seguridad instaladas en el domicilio registraron parte de la escena y mostraron a Alan intentando pedir ayuda mientras estaba herido.

El hombre no logró sobrevivir a las heridas. Después del crimen, las imágenes también habrían captado a Ágata limpiando el lugar con ayuda de su hijo antes de abandonar la vivienda junto a su padre.

La Policía Civil busca a la mujer para que preste declaración. El caso fue registrado como homicidio y continúa bajo investigación.