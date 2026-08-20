Araceli González reveló que Adrián Suar la llamó para ofrecerle conducir un programa: “Tengo ganas”

En junio, Araceli González fue a ver a Adrián Suar a Sottovoce , obra que protagoniza y dirige en el Teatro El Nacional, acompañada por su hijo en común, Tomás “Toto” Kirzner, y su primogénita Florencia Torrente, y confirmó que, después de años de disputa, de llantos en televisión y de pases de facturas, estaba reconciliada con su exmarido . Y de hecho, esta nueva etapa de su relación trajo consigo nada más y nada menos una tentadora propuesta laboral para que la actriz pueda regresar a la televisión.

Durante los últimos años, Araceli González se mantuvo lejos de la televisión y se abocó de lleno al emprendimiento de cosméticos que tiene con su pareja Fabián Mazzei. Sin embargo, reconoció su deseo de regresar al mundo del espectáculo. “Tengo ganas de volver a conducir” , le dijo a Ángel de Brito en la emisión del miércoles 19 de agosto de LAM (América TV).

En esta línea dio detalles de las ofertas laborales que empezó a escuchar . Una de ellas fue de Olga. Dijo que le “encanta hacer streaming ” y que es posible que se incorpore el año que viene. “Me propusieron también para Canal 13 a la mañana” , lanzó. “Estoy escuchando diferentes propuestas para volver. A mí me encanta, yo amo esto. Cuando me hablan de Canal 13, es como parte de mi vida, crecí ahí, fui elegida para estar ahí. Es mi lugar”, reflexionó.

A partir de esta revelación, De Brito le preguntó quién se puso en contacto con ella, si el canal o Adrián Suar. “Adrián, directo” , aseguró ella. “Estamos re bien, somos familia ahora” , agregó divertida.

“Viste que a las ideas te las tiran así, abiertas, porque se están armando. Como estoy a full con la marca, dije: ‘Hablemos más adelante, pero me interesa’. A mí me interesa trabajar, hacer cosas que me nutran. Me gusta mucho, así que lo voy a escuchar ”, expresó entusiasmada. Aunque aún no hay nada confirmado, dio a entender que hay grandes chances de que próximamente regrese a eltrece como conductora del horario matutino.

Fuente: La Nación