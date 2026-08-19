Video: le robaron al empresario Ariel Diwan mientras almorzaba en una pizzería de Castelar

El empresario Ariel Diwan fue víctima de un robo este miércoles mientras almorzaba en una pizzería del centro de la localidad bonaerense de Castelar , en el partido de Morón . El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Infobae accedió a las imágenes.

Las cámaras muestran a Diwan sentado junto a un acompañante en una mesa sobre la vereda del local gastronómico, ubicado en la esquina de avenida Rivadavia y la peatonal Martín Irigoyen, en pleno centro de Castelar.

Mientras el empresario conversaba, un ladrón vestido con un buzo gris se aproximó por detrás. En la escena también aparecen un transeúnte y un mozo que levantaba objetos de la mesa contigua. Cuando ambos pasaban, el delincuente simuló agacharse para atarse los cordones. Inmediatamente después, se abalanzó sobre Diwan para arrebatarle la cadena de oro que llevaba al cuello .

Tras el ataque, el asaltante salió corriendo ante la reacción del empresario y su acompañante, quienes intentaron perseguirlo. Finalmente, huyó en moto junto a un cómplice. Otros dos comensales presenciaron el episodio atónitos.

La secuencia ocurrió a plena luz del día. Según relató el propio Diwan en sus redes sociales, el hecho sucedió pocos días después de haber sido víctima de otro robo en la zona céntrica de Morón.

En un video publicado en su cuenta de Instagram , se lo escucha todavía agitado por la persecución: “Estoy cansado. La semana pasada me robaron el teléfono en 25 de Mayo y Almirante Brown. Doce del mediodía, acá estoy comiendo en Noi, Castelar, y me acaban de manotear la cadena de oro dos pibitos en moto. A ver si hacen algo. Tengo las pelotas llenas ya. Son un desastre, todos los días un quilombo nuevo ”, expresó ofuscado.

En la publicación del video, agregó: “Así vivimos en Morón, tierra de nadie”.

Diwan es actualmente referente de La Libertad Avanza en Morón, donde comenzó a incursionar en la política hace varios años, tras una exitosa carrera como productor teatral. Desde entonces, viene construyendo un proyecto personal en el distrito. Además de su actividad política, se dedica al desarrollo de negocios inmobiliarios.

Recientemente, la situación de inseguridad en Castelar volvió a quedar expuesta tras un intento de robo en una vivienda de la zona norte de la localidad.

De acuerdo a información policial, un grupo de siete delincuentes encapuchados saltó la reja de una propiedad e intentó forzar la entrada , todos con el rostro cubierto, dejando solo los ojos a la vista. “Parecen ninjas” , se sorprendió un investigador en diálogo con este medio.

La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, muestra cómo los intrusos, al no poder ingresar, escaparon rápidamente del lugar. El dueño de la vivienda radicó la correspondiente denuncia.

El caso tuvo novedades anoche, cuando personal de la Comisaría Sexta de Morón capturó a dos sospechosos que se movilizaban en un Chevrolet Meriva.

Según el reporte policial, ambos habrían intentado asaltar una casa de El Palomar y, al no lograrlo, se dieron a la fuga en ese mismo vehículo, que fue vinculado también al intento de robo en Castelar Norte.

Los detenidos fueron identificados como Dylan Nicolás Rodríguez , de 19 años y con domicilio en Villa Soldati ; y Nahuel Marcelo López , de 31 , vecino de Lanús Oeste .

Fuente: Infobae