Robo a la familia de un intendente salteño: el video clave que analiza la Justicia para identificar a los sospechosos

La causa que investiga el robo de la camioneta del hijo del intendente de la ciudad salteña de Salvador Mazza registró nuevos avances. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió identificar a otro miembro de la banda de delincuentes cuyos integrantes, tras el asalto, escaparon a Bolivia.

En diálogo con Infobae , el fiscal Jorge Armando Cazón confirmó que se trata de Jesús Peralta Taceo , un ciudadano boliviano de 48 años que cuenta con antecedentes por robo, violencia y tenencia de armas, y que es conocido en el ambiente delictivo de Bolivia.

El video que encabeza la nota fue clave para identificar a Taceo. Alrededor de las 15.45, una de las cámaras de seguridad de la zona captó a tres sospechosos caminando a pocas cuadras del lavadero donde ocurrió el hecho.

Tras analizar el material audiovisual, los investigadores determinaron que uno de los sujetos era Taceo. Con esta información, el fiscal solicitó la captura y detención nacional e internacional del ciudadano boliviano de 48 años por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda .

El caso comenzó el 14 de agosto , cuando, alrededor de las 16, un grupo de ladrones robó la camioneta Toyota Hilux modelo 2024 que el hijo de Gustavo Subelza había dejado en un lavadero ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en barrio Luján .

El fiscal detalló que tres hombres armados irrumpieron en el local, maniataron al empleado, lo golpearon, lo dejaron encerrado bajo llave y luego huyeron con el vehículo . Gracias al relato del encargado, lograron elaborar un identikit . A partir de ese retrato y el análisis de cámaras de seguridad identificaron a Samuel Limón Álvarez , un delincuente argentino con antecedentes , como uno de los responsables.

Según pudo saber este medio, la camioneta descendió por la quebrada del Sauzal y, tras atravesar la frontera por un paso ilegal, entre las 17 y las 18 de ese mismo 14 de agosto, ingresó directamente a Yacuiba, Bolivia . Testigos observaron además la presencia de dos motos en la ruta, que habrían servido como apoyo logístico y “campana” para monitorear la reacción policial.

En este contexto, el fiscal le solicitó al Juzgado de Garantías Nº 2 la captura y detención nacional e internacional de Álvarez por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda . Además, requirió que la orden se incorpore al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el país y que INTERPOL emita una Notificación Roja para procurar su localización a nivel internacional.

El medio local El Tribuno detalló que las autoridades investigan si Álvarez estuvo involucrado en algún momento con la banda liderada por Miguel Ángel Condorí Ortíz , alias “El Botudo”, dedicada al robo de vehículos en la zona fronteriza de Salvador Mazza. “La Banda del Botudo” se consolidó en el año 2020 tras protagonizar asaltos armados en el norte de Salta.

Condorí Ortíz fue condenado en junio de 2020 por ser coautor de robo calificado en poblado y en banda. Tras recuperar la libertad, volvió a ser arrestado en octubre de 2024 tras facilitar su vivienda en construcción para perpetrar un robo en un domicilio lindante.

En estos momentos, Gendarmería Nacional Argentina y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Bolivia trabajan para identificar al restante sospechoso y localizar a los miembros de la banda. El fiscal adelantó que la causa será remitida a la Justicia Federal de Tartagal , que continuará la investigación.

Fuente: Infobae