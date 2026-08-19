Claudio Barrelier más complicado: las pruebas clave que agravaron la acusación por abuso sexual en el caso de la primera víctima

Se complica la situación de Claudio Barrelier , el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega, luego de que el fiscal de la causa, Raúl Garzón, agravará la imputación que pesaba sobre él por un caso que data del año pasado .

Antes del asesinato de la adolescente de 14 años, Barrelier había protagonizado un caso previo en mayo de 2025, cuando una joven logró escaparse semidesnuda de la casa ubicada en Juan del Campillo 878 del Barrio Cofico (ciudad de Córdoba).

Según el relato de la víctima, Barrelier obligó a la mujer a desnudarse, la ató de pies y manos con cinta adhesiva y la amenazó con un arma de fuego . La víctima de 20 años logró escaparse por un descuido de Barrelier y corrió a la calle en ropa interior, donde finalmente fue asistida por unos jóvenes que estaban cerca.

La joven denunció a Claudio Barrelier y en su casa hallaron sus zapatillas, la calza y un buzo. "No encontraron mi celular, ni el cuchillo ni la pistola", reveló la joven a Cadena 3 . "Podría haber sido yo", dijo la víctima en referencia al asesinato de Agostina, y se lamentó: " Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir ".

En aquel momento fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. La causa estaba a cargo del fiscal Iván Rodríguez , quien decidió otorgarle a Barrelier la libertad bajo fianza de $5.000.000 , después de sólo 20 días detenido .

Según explicaron, se tuvo en cuenta la calificación, la falta de antecedentes penales y la posibilidad de que el imputado atravesara el proceso en libertad bajo ciertas condiciones; entre ellas, comparecer mensualmente ante la Fiscalía, lo que hizo hasta mayo de este año. El abogado de Barrelier en esa causa fue el exconcejal Ricardo Moreno.

Ahora, en el marco de la investigación por el crimen de Agostina, el fiscal Garzón amplió la carátula de aquel caso a " abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada".

"La situación judicial de Barrelier ya estaba complicadísima , pero lo importante es que mi clienta está recibiendo, por parte de la Justicia, la respuesta que la causa amerita", afirmó la abogada de la víctima, Mónica Picco, a Cadena 3 .

Para los investigadores, las pruebas recabadas en la causa refuerzan la hipótesis de que Barrelier habría privado de la libertad a la joven para abusar sexualmente de ella.

Además de la nueva imputación sobre Barrelier, Garzón también ratificó las prisiones preventivas de Osvaldo Fassetta , conocido de Barrelier, y de Soledad Andreani , ex administradora del bar Wachitas que le prestó el Ford Ka negro con que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina al descampado en el que apareció. Los dos están acusados de encubrimiento agravado, según consignó NA .

Los otros detenidos hasta el momento son la pareja de Barrelier, Marianela Palmero , imputada por encubrimiento agravado; Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz , inquilinos de la casa donde sucedió el femicidio de Agostina.

Por el caso de Agostina Vega, Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.

Fuente: Clarín