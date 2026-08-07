Video: entraron a robar a una carnicería en Merlo, el dueño se resistió y le pegaron un tiro en el pie

Delincuentes entraron a robar en una carnicería de Merlo , el dueño se resistió y le pegaron un tiro en el pie . Los ladrones se movían en dos motos y actuaron a cara descubierta.

El episodio ocurrió el pasado 29 de julio y quedó registrado en una cámara de seguridad del local , mientras que la fuga quedó grabada en otra cámara instalada en la vereda de enfrente.

Todo pasó minutos después de las 19, cuando dos ladrones entraron al comercio ubicado en el cruce de las calles Montalvo y Tellier. A punta de pistola, uno de ellos obligó a la joven que se encontraba en la caja a entregar la recaudación .

El cómplice, mientras tanto, le exigió al carnicero que pusiera carne dentro de una bolsa de consorcio que llevó exclusivamente para eso. Además, antes de irse también les robaron los celulares a los empleados .

En un momento, los trabajadores reaccionaron e intentaron resistirse al asalto . Se les fueron encima y los delincuentes salieron del lugar a los tiros . Afuera los esperaban dos motos conducidas por dos cómplices.

Se escaparon del lugar efectuando algunos disparos. Uno de ellos impactó en el pie de Julián, el carnicero. “El tiro entró por el dedo chiquito y salió por la parte izquierda del pie” , relató Luis en diálogo con Mediodía Noticias (eltrece) .

“Lamentablemente anda acá para allá, cuidándose el pie, porque si pisa le duele. Es un tema, viste . Gracias a Dios no fue grave, que no le tocó un hueso, no le tocó una vena , no le tocó nada grave. Tuvo suerte ”, agregó.

Luis contó que los ladrones fueron decididos a llevarse la carne , pero en la huida tuvieron que descartar la bolsa porque ellos salieron a perseguirlos. “No se la pudieron llevar, nosotros tratamos de defender todo lo que pudimos . Se fueron con 50 mil pesos, que era lo que teníamos en la caja en ese momento”, detalló.

“Mi compañera puso las garras, nosotros pusimos el pecho, todo para que no salga peor, porque salimos perjuntados nosotros. Acá somos cinco, seis personas, que dependemos de este negocio . Dependemos de que se venda bien. Tratamos de lucharla todos los días”, agregó.

Según el testimonio del empleado, los delincuentes efectuaron al menos dos disparos con un arma calibre 38 o largo: “ Pudo haber sido una tragedia . A mi compañera le dieron un culatazo en la cabeza. Fue una situación bastante fea”.

Lo más preocupante para ellos es que los responsables del ataque están sueltos: “Ojalá que no vengan más, vamos a tratar de cuidarnos entre todos” , concluyó Luis.

Fuente: TN