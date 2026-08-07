Un estudio dice que los chicos que anduvieron en bicicleta antes de los 6 años desarrollaron mejor una capacidad clave

Una de las actividades más comunes durante la infancia es andar en bicicleta con familiares o amigos, ya que es una actividad recreativa que permite pasar tiempo al aire libre. Más allá del entretenimiento, un estudio reveló que andar en estos vehículos desde chicos favorece una capacidad fundamental para distintas acciones cotidianas.

De acuerdo con la investigación, realizada por especialistas de la Universidad de Santiago de Compostela , en España, en la que se analizó a 98 chicos de preescolar, utilizar bicicletas de equilibrio a esta edad permite mejorar considerablemente la competencia motora .

Para realizar la investigación, los especialistas trabajaron con chicos de entre 3 y 5 años , con una edad promedio de 3,86 años. Luego, los dividieron en dos grupos: 59 participantes formaron parte del programa con bicicletas de equilibrio , mientras que los otros 39 integraron el grupo de control.

En las 9 semanas que duró el estudio, los chicos del grupo experimental realizaron tres sesiones semanales de 50 minutos cada una , que reemplazaron sus clases habituales de habilidades físicas. Las actividades fueron dirigidas por un especialista en educación física y se utilizaron bicicletas de equilibrio, que no cuentan con pedales.

Algunos de los ejercicios realizados por los chicos fueron pruebas de destreza manual , lanzamiento y recepción de distintos objetos y equilibrio . Una actividad, por ejemplo, consistía en mantenerse sobre una pierna, caminar con los talones elevados y saltar sobre distintas superficies.

Al terminar el programa, los especialistas observaron mejoras en la competencia motora de aquellos chicos que habían utilizado las bicicletas de equilibrio. En líneas generales, los avances aparecieron en aspectos como la destreza manual y el equilibrio , aunque también mejoraron en las pruebas de puntería y recepción.

Aunque puede pasar desapercibida, la competencia motora consiste en la capacidad de hacer movimientos de manera coordinada y efectiva . En la infancia es una habilidad fundamental, ya que interviene en actividades como correr, saltar o mantener el equilibrio.

Al usar bicicletas de equilibrio, los chicos debían impulsarse con las piernas al mismo tiempo que se mantenían estables , controlaban la dirección y adaptaban la posición corporal. Así, la actividad combina múltiples habilidades motoras al mismo tiempo.

Según los investigadores, los primeros años de vida son una etapa particularmente importante para desarrollar estas capacidades y son, precisamente, las actividades físicas estructuradas las que pueden favorecer la adquisición de estas habilidades.

En base a los resultados, los autores del estudio llegaron a la conclusión de que un programa estructurado con bicicletas puede contribuir a mejorar la competencia motora de los chicos en edad preescolar , más precisamente el equilibrio y la destreza manual.

De todas maneras, los investigadores remarcaron que es necesario realizar más estudios para verificar si estas mejoras se mantienen a largo plazo y para analizar los efectos de estos programas durante la primera infancia.

A diferencia de las bicicletas tradicionales, las bicicletas de equilibrio no tienen pedales , por lo que los chicos deben impulsarse con los pies mientras aprenden a controlar la dirección y mantener la estabilidad. De esta manera, trabajan al mismo tiempo la coordinación, el equilibrio y el control corporal .

En base a los resultados, los autores concluyeron que un programa estructurado con este tipo de bicicletas puede contribuir a mejorar la competencia motora en edad preescolar . De todas maneras, remarcaron que se necesitan más estudios para comprobar si estos beneficios se mantienen a largo plazo.

Fuente: TN