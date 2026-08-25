Vendían antibióticos y medicamentos de compra bajo receta en una conocida feria del Conurbano: nueve imputados

Un grupo de personas vendía medicamentos . Lo hacían hasta con contenedores especiales, ideales para llevar esa mercadería. Pero había un detalle: el comercio no era una farmacia, era el puesto de una reconocida feria del Conurbano . El descubrimiento de un representante de la droguería terminó con un operativo policial y nueve personas imputadas.

A ellos los señalan por la venta ilegal de medicación y el secuestro de cientos de medicamentos, cremas, analgésicos y antibióticos que eran comercializados en forma ilegal en los puestos de una importante feria de La Matanza.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una droguería y distribuidora de medicamentos e insumos médicos que advirtió una gran cantidad de cubetas plásticas de color rojo en uno de los puestos de la feria "Calderón de la Barca", ubicada en la localidad de González Catán.

Según indicaron fuentes oficiales, los contenedores llamaron la atención del representante de la firma porque se trata de recipientes de uso exclusivo de la empresa , que los utiliza para el transporte y almacenamiento de sus productos.

Tras la denuncia, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio intervención al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), que comenzó una investigación que incluyó vigilancias encubiertas y un sigiloso operativo en la zona.

Así, los investigadores descubrieron que la venta no se reducía a un solo puesto, sino que varias casillas comerciales de la feria ofrecían analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y cremas dérmicas. Todos, productos que deben comercializarse bajo receta médica. Además, la vigilancia dio con cuatro domicilios en González Catán, Libertad y Virrey del Pino, que estaría relacionados con la misma causa.

A partir de la información recolectada, el Juzgado Federal de Morón Nº1 a cargo del Dr. Martín Alejandro Ramos, ordenó la realización de una serie de allanamientos. Se incautaron cientos de cajas y blisters de cremas, analgésicos y antibióticos, entre otros medicamentos de toda clase cuyo valor total asciende a 18 millones de pesos.

Como resultado del operativo, los oficiales lograron identificar a seis mujeres y tres hombres, todos argentinos mayores de edad, que quedaron a disposición del juez interviniente y fueron imputados por infracción al Artículo 204 del Código Penal.

En la causa participaron las divisiones Homicidios, Delitos Contra el Automotor e Investigación del Robo Organizado y las brigadas del Departamento Investigaciones Nacionales y la Unidad Judicial Móvil de la División Comisaría de Intervenciones Judiciales de la Policía Federal.

Fuente: Clarín