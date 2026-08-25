Detuvieron en Mataderos al secretario general de la UOM Quilmes por portación de armas

Adrián Pérez , Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sección Quilmes fue detenido este martes en el barrio de Mataderos por portar un arma de fuego.

El sindicalista se encontraba abordó un auto Peugeot 308 con vidrios polarizados junto a otras dos personas, una actitud que llamó la atención de personal de la Policía de la Ciudad que cumple funciones en la comuna 9.

Los policías realizaban tareas de prevención de robo a automóviles con inhibidores cuando observaron a tres hombres subir al vehículo, entre ellos, Pérez. Se los siguió y se los detuvo en Juan Bautista Alberdi al 5900.

Cuando la policía abordó a los hombres para entrevistarlos, precisaron fuentes porteñas a Clarín , reconocieron que tenían armas de fuego dentro del auto. Una de ellas estaba sobre el asiento trasero dentro de un bolso de mano y la otra en la guantera del auto.

A la par, uno de los hombres ellos se presentó como Secretario General de la UOM seccional Quilmes y manifestó que tenía la documentación reglamentaria de una de las armas.

Los tres hombres quedaron detenidos, por orden de la fiscalía a cargo de Nancy Haron, por portación ilegal de arma de guerra.

Al revisar el auto, los policías encontraron en total dos armas Bersa 380, dos cuchillos y un bate de béisbol. Las armas no poseían munición en recámara y tenían el cargador colocado, precisaron desde fuentes porteña. Se ordenó el secuestro de los elementos y del vehículo.

Pérez está al frente de la seccional que comprende Quilmes, Berazategui y Florencia Varela. En marzo asumió su segundo mandato tras una elección en la que se presentó una lista única . Del acto participó la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, la jefa comunal interina Eva Mieri. Si figura estaba en alza dentro del gremio.

Pérez está enfrentado a Abel Furlán, Secretario General del Gremio a nivel nacional, quien sucedió en 2022 al histórico Antonio Caló. En mayo pasado la Justicia pidió la intervención del gremio metalúrgico por 180 días y lo desplazó.

En junio pasado el propio interventor Alberto Biglieri designó a cinco dirigentes del gremio enfrentados a Furlán como responsables de llevar adelante las negociaciones paritarias con las seis cámaras empresarias de la actividad que comenzarán la próxima semana. Entre los escogidos estaba Pérez , hoy detenido por la Policía de la Ciudad.

Fuente: Clarín