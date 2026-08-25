Arenga política de Milei a senadores y diputados: “No nos dejemos psicopatear por los kukas y los periodistas”

Poco más de veinticuatro horas después de la reunión con su gabinete, Javier Milei volvió a Casa Rosada y lideró un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para ponerse al frente de la estrategia parlamentaria del Gobierno.

El encuentro comenzó a las 17.30 y los legisladores libertarios fueron convocados para escuchar al Presidente, que brindó un fuerte discurso de arenga política en el que les pidió que no se dejen "psicopatear" por periodistas y el kirchnerismo, en línea con declaraciones que viene realizando en los últimos días.

De la reunión también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las bancadas de Diputados y el Senado fueron encabezadas por Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich -que llegó promediando el encuentro-, respectivamente.

"No se dejen psicopatear, no nos tenemos que enganchar", dijo Milei a sus legisladores, en una charla en la que pidió "hacer mierda a los kukas" en la sesión de este miércoles , en la cual Diputados tratará los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Milei citó además una serie de autores económicos para referirse a temas de actualidad. Sobre la coyuntura, volvió a relativizar el tema de la mora crediticia que afecta a más de cinco millones de personas e incluso citó a un diputado como Damián Arabia, del bullrichismo, que en la previa había hablado con la prensa, en las puertas de Casa Rosada. "Damián estaba explicando bien y no lo dejaban hablar", lo defendió, en una nueva crítica a la prensa, a la que viene calificando, en gran medida, como "mierdas humanas".

En un comunicado que difundió Casa Rosada, se destacó que en el encuentro "e l Presidente remarcó la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas , y destacó que el rumbo que lleva adelante el Gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina".

Y agregaron que "en ese sentido, reafirmó la consistencia de las políticas implementadas y la importancia de sostenerlas frente a los distintos desafíos políticos y económicos".

También sostuvieron que Milei explicó que una de las principales estrategias de la oposición consiste en instalar determinados temas como “ mercados repugnantes, capaces de generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política". Y señaló que "buscan encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos".

Además, el Presidente se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que " es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico ". Destacó, además, la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento.

Milei también compartió conceptos desarrollados en sus últimas exposiciones ante el Council of the Americas y la Bolsa de Comercio de Rosario, vinculados con los desafíos económicos y políticos que enfrenta el Gobierno.

Finalmente, entregó a los legisladores “La economía en una lección” , de Henry Hazlitt, y recomendó su lectura para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas.

La primera prueba para el Gobierno estará este miércoles en la Cámara baja. El oficialismo buscará avanzar con la reforma del Banco Central , una iniciativa que apunta a modificar las reglas de funcionamiento de la autoridad monetaria y que Milei considera estratégica dentro de su programa económico.

Junto con ese proyecto aparece la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal , otra de las iniciativas que el Gobierno pretende utilizar para consolidar su política económica y tributaria.

La discusión no se limita, sin embargo, a los votos propios. La Libertad Avanza deberá sostener negociaciones con otros bloques para alcanzar las mayorías necesarias.

Por eso, la reunión con los legisladores también funcionó como una instancia para alinear la estrategia política frente a las conversaciones que se vienen desarrollando en el Congreso.

Fuente: Clarín