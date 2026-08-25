Sergio Massa reapareció en un acto en Santa Fe tras la polémica por el vuelo privado a Barbados

Sergio Massa reapareció este martes tras la polémica que generó la difusión de su viaje en avión privado a Barbados para celebrar los 30 años de matrimonio con la senadora bonaerense Malena Galmarini. Fue durante la tarde en el marco de la presentación del libro “La Santa Fe que viene” del diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano .

El ex ministro de Economía viajó a Rosario para dejar atrás los ruidos que provocó el vuelo privado, un costoso regalo de su amigo y empresario Francisco De Narváez, que lo colocó en el centro de la escena política justo cuando su nombre comenzaba otra vez a circular entre quienes miran hacia las presidenciales de 2027. En el massismo aseguran que la polémica no tuvo impacto interno.

" La unidad es lo más importante . Es muy lindo que se puedan compartir las iniciativas de todos. Que un día Diego (Giuliano) presente su libro, otro día Lewandosky presente su iniciativa o que Juan (Monteverde) presente la suya y que se acompañen entre ellos, es muy importante", declaró Massa a la salida del evento.

La presentación del libro se realizó en el Hotel Ariston de Rosario ante la presencia de dirigentes y militantes peronistas de toda la provincia. En la primera fila se los vio a los diputados Germán Martínez -jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja-, y Florencia Carignano, al senador por Santa Fe Marcelo Lewandoski, y a Caren Tepp, diputada también por Santa Fe.

Giuliano es diputado nacional, exministro de Transporte y desde 2025 preside formalmente el Frente Renovador a nivel nacional. En Santa Fe hace tiempo que empezó a correrse del lugar de dirigente nacional para construir una agenda provincial. Es más, su nombre aparece entre las alternativas que explora el peronismo para intentar volver a la gobernación en 2027.

“Estoy trabajando hace tiempo en un proyecto alternativo al de Pullaro”, había dicho días atrás cuando le preguntaron si quería ser candidato el año que viene. Este martes volvió a moverse sobre esa línea. “Invité a todos los sectores del peronismo” , dijo antes de la presentación. Y agregó una definición que sonó bastante menos literaria que el motivo formal de la convocatoria: “Tenemos la obligación de tener un plan, no se puede llegar al gobierno sin saber lo que se va a hacer en los primeros cien días”.

En cuanto a la participación y el rol que podrá tener Sergio Massa en un futuro, Giuliano se limitó a responder “viene a acompañarnos, fue garante de la unidad del peronismo durante estos tres años”.

En otro de los pasajes de su presentación se refirió a la reforma electoral, tema que atraviesa su libro, que discute Santa Fe y a la posibilidad de que un candidato a gobernador pueda competir en las PASO acompañado por diferentes postulantes a vicegobernador. Giuliano la calificó como un “grave error”, habló de un esquema hecho a medida del oficialismo y advirtió que, si se aprueba, la discusión podría terminar incluso en la Corte Suprema.

También estuvo presente en el Ariston Juan Monteverde, referente de Ciudad Futura y uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del peronismo rosarino . En los últimos meses Giuliano estrechó su vínculo con él y hasta viajaron juntos a México para estudiar alternativas de transporte y avanzar en un proyecto de movilidad para Rosario. El propio Giuliano definió ese viaje como un adelanto de “la manera de hacer las cosas” que imagina para lo que viene.

La presentación del libro se trató para Massa de una oportunidad para volver a mostrarse en una actividad política después del ruido generado por su viaje. Y para el peronismo santafesino, otra señal de que la discusión por las candidaturas de 2027 empezó bastante antes de que alguno de sus protagonistas esté dispuesto a admitirlo.

Fuente: Clarín