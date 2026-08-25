Otra baja en el Gobierno de un dirigente ligado a Santiago Caputo: renunció el jefe de la Aduana, José Velis

El jefe de la Aduana , José Velis , renunció a su cargo de director general el lunes por la tarde, aunque la noticia comenzó a circular fuerte durante la jornada del martes y Clarín pudo confirmarla por la noche a través de tres fuentes del sector.

Velis es un histórico hombre de la Aduana, con más de 45 años en el área y que se había jubilado en 2024, cuando lo convocaron a la administración libertaria para ocupar el máximo cargo jerárquico, en tándem con Andrés Vázquez, el titular de la DGI en ese momento, que posteriormente desembarcó en ARCA.

Las primeras menciones acerca de la salida de Velis plantean que tuvo que ver con otro capítulo de la interna de poder libertaria, en tiempos en los que Santiago Caputo viene perdiendo espacio en diferentes decisiones de Gobierno.

Velis responde políticamente al influyente asesor presidencial, que está desgastado internamente y que ha resignado espacios en la estructura de la administración mileísmo.

Quienes lo tratan seguido, aseguran que el funcionario, de 67 años, hace tiempo venía queriendo irse del cargo, entre otros motivos, porque su esposa vive en Paraguay. El hijo de Velis, Agustín, es además funcionario de ARCA, dentro del denominado departamento operacional del ente tributario.

Fuente: Clarín