“Poné lo que yo te digo”: el testimonio del policía que complica al ex comisario Maciel en el juicio por Loan

El sargento de la Policía de Corrientes Orlando Ezequiel Cáceres aseguró que el ex comisario de 9 de Julio Walter Adrián Maciel (45) demoró el desembarco policial en la zona del Algarrobal el día de la sustracción de Loan Danilo Peña (5) y que luego le hizo colocar en el libro de guardia que recién fueron notificados del hecho a las 16.10, media hora después del llamado a la comisaría. “Poné como yo te digo”, fue la tajante orden que recibió el subalterno cuando le dijo a su jefe que había sido alertado a las 15.38.

El policía recordó que ese 13 de junio de 2024 era el jefe de guardia de la comisaría y recibió un llamado de Mariano Duarte, alertándolo sobre la desaparición de un chico en la zona rural, más precisamente en el campo de Catalina Peña, la abuela de la víctima. Cáceres recordó que su camarada le dijo que recibió un llamado de la acusada María Victoria Caillava (54) , quien le avisó que “se perdió uno de los hijos de Peña en el campo de Catalina”.

Ese día en 9 de Julio hubo varios eventos en honor a San Antonio de Padua, entre ellos una procesión que los policías debían custodiar mientras recorría el pueblo. “Al recibir la novedad me comunico con el oficial (Eduardo) Torres lo que me había contado Duarte y él se va a la casa del comisario Maciel. Nosotros quedamos esperando directivas ”, contó.

“No recuerdo si Torres habló por teléfono o personalmente con Maciel, pero le dijo que sigamos cumpliendo con las órdenes que nos había dado, custodiar a los que participaban de la procesión”, sostuvo el suboficial.

Durante su declaración de más de tres horas, el sargento relató: "A las 16.40 el oficial nos dice que bajemos a base (comisaría) y preparemos los abrigos y linternas para ir al campo de Catalina. No sé por qué no fuimos inmediatamente".

El testigo sostuvo que ese día el comisario Maciel retuvo el libro de guardia y que las novedades se iban registrando en un borrador. “Al otro día a la tardecita, pasadas las 18, lo estaba completando y el comisario me dijo que anotara que el llamado se recibió a las 16.15. Yo le dije 'jefe, yo tengo el horario de la llamada de Duarte' pero él me ordenó 'poné como yo te digo'”.

Cáceres dijo que cumplió con el pedido y que Maciel también le pidió que consignara las 16.15 como el horario de salida hacia el campo “pero fuimos a las 16.50”. El testigo dijo que le pareció “raro” el pedido porque no era normal modificar los horarios . Y que un compañero de la comisaría le dijo lo mismo.

Luego, contó que él fue al Algarrobal con un anotador para registrar todo, pero que Maciel le dijo que él se encargaría de dejar constancia de las novedades: “Nos pidió que fuéramos a rastrillar en la zona donde se perdió el chico”.

El policía dijo que en el callejón que vincula la casa de Catalina con el naranjal se encontró con Caillava y el marido, el capitán de navío retirado también imputado Carlos Guido Pérez (64) . “Ellos salían del lugar, no vi nada que me llamara la atención”, indicó.

Cáceres dijo que sintió temor cuando agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) lo llevaron a Goya para tomarle declaración: “Me estaban haciendo preguntas y en un momento me dijeron que se suspendía, que al día siguiente debía ir al Juzgado a declarar”.

En este tramo de su exposición, el testigo se refirió entonces a la intervención de los falsos integrantes de la Fundación Dupuy que está siendo juzgados por desviar la investigación.

“La jueza (por Cristina Pozzer Penzo) me dijo que me consiga un abogado. Yo le comento eso a mi señora y mi cuñada se acercó al hotel para hablar con la gente de la Fundación Dupuy para que nos dieran un abogado. Nosotros propusimos a varios, pero ellos los fueron rechazando”, recordó.

El policía dijo que junto a Elizabeth Cutaia (47) , una de las acusadas de desviar la investigación, viajó a Goya, donde tuvo un encuentro con el abogado Fernando Burlando, por entonces representante de la familia de Loan. Y que en un momento vio a ambos letrados hablar a solas.

Tras la revelación del testigo, el abogado Rodolfo Baqué solicitó al Tribunal que se cite como nuevos testigos a Burlando, a la esposa de Cáceres y a su cuñada. Los jueces dijeron que “se va a analizar la pertinencia y utilidad”; mientras que el fiscal Carlos Schaefer se opuso al planteo.

El segundo testimonio de la jornada fue el de José Alberto Peña, el papá de Camila, una de las asistentes al almuerzo que se realizó en la casa de Catalina apenas unas horas antes de la sustracción de Loan. El hombre no realizó aportes de relevancia para la causa y su declaración fue muy breve.

A su turno, el periodista Christian Balbo, del canal América, reveló que para entrevistar a Camila Núñez o Macarena Peña mientras estaban alojadas en el hotel “Despertar del Iberá” era necesario conseguir la autorización de la abogada Cutaia o de Alan Cañete (34) , otro de los falsos integrantes de la Fundación Dupuy.

“Se comportaban como si dieran contención” a los testigos, sostuvo Balbo. Y que “esa percepción cambió meses después con la resolución de la jueza federal de Goya, Pozzer Penzo, que ordenó detenerlos”.

Sobre el también imputado Nicolás Gabriel Soria (44), alias "El Americano" , Balbo lo calificó como “muy reservado y educado” y que se acercó para decirles que en la televisión “se estaba informando mal sobre la captación de menores con fines de explotación sexual”, ya que el costo de un chico era de 360 mil dólares y no el monto que se mencionaba en las transmisiones.

En tanto, el último testigo de este martes fue Valentín Correa, el camarógrafo que acompañó a Balbo en la cobertura periodística, pero su aporte fue irrelevante.

Por su parte, "El Americano" volverá a declarar este miércoles ante los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco. Además, está previsto que comparezcan tres testigos, uno de los cuales lo hará desde la Unidad Penal 6 de Corrientes por cuestiones de salud y de seguridad”.

Mientras se llevaba a cabo una nueva audiencia del debate se conoció un nuevo fallo de la jueza Pozzer Penzo, quien continúa con la investigación para tratar de localizar a Lona. Este martes, la magistrada sobreseyó a siete de las personas que son juzgadas por la sustracción del niño y que también estaban acusadas del delito de trata de personas . La medida también benefició al ex policía Amado Méndez, a quien le habían dictado una falta de mérito en su momento.

La medida fue impulsada por los fiscales de la PROTEX, Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, y el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán.

En una resolución de más de 100 páginas, la magistrada sostuvo que “el pronunciamiento que aquí adopto constituye el resultado de una valoración probatoria negativa , integral y definitiva respecto del tipo penal analizado”.

“Comprende, asimismo, todas y cada una de las líneas, hipótesis y alternativas investigativas que fueron surgiendo, las cuales fueron sucesivamente verificadas, sometidas a medidas concretas de comprobación y, finalmente, descartadas por ausencia de elementos objetivos capaces de conferirles sustento incriminatorio”, argumentó.

El fallo alcanza a Bernardino Antonio Benítez (39), Laudelina Peña (47), Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez (51), Mónica del Carmen Millapi (37), Caillava, Pérez, Maciel y al policía retirado Méndez.

En otro párrafo, Pozzer Penzo dejó en claro que “la presente resolución no altera ni modifica la vigencia de las tareas tenientes a avanzar con la investigación de los hechos que llevaran hasta la fecha a desconocer el paradero del menor Loan Danilo Peña...” y que se mantiene “las alertas internacionales de INTERPOL, las publicaciones y búsquedas del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de personas)”.

Fuente: Clarín