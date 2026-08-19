Una victoria mileísta a lo Keiko Fujimori y el nuevo preferido de Cristina Kirchner

La Mesa Política del Gobierno nacional ha quedado consolidada como el ámbito de discusión y de decisiones de la gestión de Javier Gerardo Milei. Ese lugar es encabezado por la jefa de la administración nacional, quien concentra las determinaciones oficiales en la Casa Rosada con un Presidente alojado de modo casi permanente en la apacible Residencia de Olivos. Karina Elizabeth Milei recibe a los ministros y administra las tensiones: no solo la perenne que ella mantiene con el asesor Santiago Caputo sino otra que ha comenzado a perfilarse. En el Gabinete están los que piensan y actúan como el jefe de Gabinete, Diego César Santilli, y los que pregonan al estilo de Federico Sturzenegger . Las diferencias entre el accionar pragmático -y bien político- de "El Colorado" resultan un contrapunto con el discurso reformista y desregulador de "El Coloso", que ya ha chocado con las ideas de Extranjerización de las Tierras, el conflicto de los "prácticos" en los puertos y el aplazamiento de la Ley del Libro, entre otras cruzadas innovadoras.

De todos modos, lo que cunde en este momento político en el gobierno es la preocupación por la baja en las encuestas desde el propio Presidente de la Nación hasta la senadora Patricia Bullrich: el mal momento económico con la baja del consumo y la crisis de la morosidad (entre otros tópicos) muestran números donde el mileísmo pierde voto joven y de la gente más pobre, que supieron ser un fortísimo impulso a la llegada del economista anarco libertario al poder.

Por eso, algunos pregonan (más allá de faltar un año para la elección presidencial de 2027) que el escenario hoy es de "una victoria a lo Keiko", en relación a la mandataria de Perú que alcanzó el triunfo por menos de 50.000 votos: Fujimori obtuvo el 50,13 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de "Juntos por el Perú", alcanzó el 49,86 %. o sea, una diferencia de 49.641 votos a favor de la candidata de Fuerza Popular. El temor mileísta hoy es que la pelea por la reelección de su líder sea voto a voto, cuando tiempo atrás imaginaban un camino allanado hacia la continuidad . Panic show...

Esta necesidad política del oficialismo nacional fue lo que llevó a la charla entre Karina Milei y Mauricio Macri, que tuvo continuidad en la mesa quincenal que tendrán La Libertad Avanza y el PRO, con Diego Santilli, Lule y Martín Menem del lado violeta, y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis del costado amarillo. La que asoma como la discusión más difícil es la de la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el PRO desde 2007.

No resultan complejas las negociaciones en Entre Ríos y en Chubut, donde mandan Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, como tampoco con el aliado Marcelo Orrego, de San Juan. En cambio, en la CABA aparecen hoy relegadas las ambiciones libertarias, pues sería casi un punto de quiebre del vínculo retomado por Mauricio y Karina, si LLA pretende encabezar la fórmula ciudadana. Hoy, Jorge Macri suma elementos para la búsqueda de su reelección -algo que ya anunció desear- en la mejora de la imagen de su gestión, con el asunto de los desalojos a casas y terrenos tomados, y en una mejor recolección de los residuos.

El jefe de Gobierno aceitó su relación con el Presidente -como se vio el último 17 de agosto- pero aún mantiene algún ruido con su primo Mauricio, quien quiere manejar la relación y la negociación con La Libertad Avanza a nivel país. La referente libertaria Pilar Ramírez realizó una recorrida con Luis "Toto" Caputo -a una heladería y con mucha custodia oficial- y sumará una más con Patricia Bullrich, quien jamás resigna sus ambiciones políticas.

La novedad ciudadana en el campamento porteño son los números de la consultora ARESCO -de la familia Aurelio- que le da una mejora importante al actual jefe de Gobierno, aupado a un discurso de dureza y orden, que le queda cómodo al hijo de Tonino Macri. La famiglia non é unita...

En tanto, Cristina Elisabet Kirchner continúa con su faena política, sin poner demasiado entusiasmo en la última cumbre que protagonizaron en el Hotel Emperador los peronistas Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, con los gobernadores Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gustavo Melella, Gildo Insfrán y el cacique santiagueño Gerardo Zamora.

Con lo que sí han visto entusiasmada a la ex Presidenta es con el jesuita Rodrigo Zarazaga, quien elabora informes sobre la situación en el conurbano bonaerense y quien le hizo llegar a Cristina unas encuestas sociales. Este sacerdote de 54 años que creció en la Villa Mitre y hoy se luce en Harvard , es rector del Instituto Universitario CIAS (Centro de Investigación y Acción Social) y tiene Doctorados en la Universidad de California, Berkeley y en la Universidad de Notre Dame. Todo lo que aporta este licenciado en Filosofía y licenciado en Teología es música para los oídos de CFK, quien hasta imagina un futuro político para el jesuita, quien hasta ahora, siempre se mostró desinteresado de una carrera electoral . A Dios rogando...

Los ingenieros electorales argentinos siguen mirando con atención si, esta vez, es el momento de un camino por el medio de la grieta ante la baja de los números del gobierno de Milei y la crisis del peronismo por encontrar un candidato. Quienes sostienen esta vía dicen que las apariciones de Daniel Hadad y de Jorge Brito empiezan a generar interés en algún sector del electorado. Un curtido operador político dijo a Clarín que "Hadad habla como un candidato pero por ahora, no es un postulante presidencial". Y que el dueño del Banco Macro "tiene vocación política pero aún habla como un empresario".

Hadad puso pausa tras su aparición pública en la Facultad de Derecho (y tras la reunión con el presidente Milei que anticipó esta columna) y elogió a políticos como Maxi Pullaro y Emmanuel Ferrario: en tanto, Brito escucha las voces de Emilio Monzó y del consultor Jaime Durán Barba, quien está "fascinado" con la posibilidad de que el ex presidente riverplatense se lance a la política. De todos modos, el entusiasmo de los de la "ancha avenida del medio" deberían contemplar que, en los dichos de una importante consultora política, "en los años pares siempre parece ser la oportunidad de las alternativas, pero siempre se vota en años impares". Las cosas como son...

Fuente: Clarín