La Justicia investiga a un hombre que festejó su cumpleaños con una torta nazi y sacó fotos a un nene haciendo el saludo de Hitler

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La Justicia investiga un festejo de cumpleaños realizado en Oberá, Misiones, luego de que se difundieran fotografías en las que aparece una torta decorada con una esvástica nazi y un niño de cinco años realizando el saludo asociado al régimen de Adolf Hitler junto a la pareja de su madre.

El festejo correspondía a los 44 años de un hombre apodado Nito y se habría realizado en una vivienda particular, durante una reunión familiar.

Las imágenes fueron publicadas originalmente en Facebook por la esposa del cumpleañero. Luego de recibir críticas, la mujer modificó las publicaciones: en una de las fotografías colocó un sticker sobre la torta y en otra ocultó el rostro del menor.

En una de las imágenes se observa una torta de crema cubierta con chocolate y una esvástica en el centro, símbolo utilizado por el régimen nazi y el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler.

En otra fotografía aparece el hijo de la mujer, de cinco años, junto a la actual pareja de su madre. Ambos realizan con el brazo extendido el gesto asociado al régimen nazi.

Dos denuncias y una investigación judicial

El caso llegó al Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá a partir de dos denuncias relacionadas con las fotografías que circularon en redes sociales.

Una de las denuncias fue presentada en la Seccional Segunda por un hombre de 56 años que reconoció a su hijo, de cinco años, en una de las imágenes. Según declaró, tomó conocimiento de las fotografías a través de las redes sociales de su expareja, con quien tiene dos hijos en común.

La Justicia analiza ahora las circunstancias en las que se realizó el festejo, cómo fueron difundidas las fotografías y si las conductas denunciadas constituyen un delito.

La investigación también busca determinar si la utilización y difusión de los símbolos y gestos vinculados al nazismo puede encuadrarse en las disposiciones de la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios.

La normativa establece penas para quienes participen en organizaciones o realicen propaganda basada en ideas de superioridad racial o de un grupo de personas por motivos vinculados con la raza, religión, nacionalidad, origen étnico o color.

La ley también contempla sanciones para quienes, por cualquier medio, alienten o inciten a la persecución o al odio contra una persona o grupo por razones de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Ahora será la Justicia la que determine si los hechos denunciados encuadran en alguno de los delitos contemplados por la legislación vigente.