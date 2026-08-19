El inesperado volantazo de Pity Álvarez: nuevos abogados y audiencia suspendida

El músico Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (54) sorprendió este miércoles al nombrar dos abogados particulares que se harán cargo de su defensa en el juicio donde se lo está juzgando por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36) , que ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

Los nuevos defensores son Sebastián Queijeiro y Javier Baños . El primero de ellos es un viejo amigo de Álvarez, con quien se entregó al día siguiente de haber cometido el crimen y de confesarlo: "Era él o yo" .

Baños es un ex fiscal del Departamento Judicial de Morón. Tras renunciar como funcionario público, comenzó a trabajar con su estudio.

Queijeiro y Baños son viejos conocidos ya que fueron quienes representaron al hermano del trader Fernando Pérez Algaba , conocido como "Lechuga", quien fue asesinado y su cuerpo hallado mutilado dentro de una valija en un arroyo, en Lomas de Zamora, en 2023.

Los letrados reemplazarán a Javier Marino , defensor oficial que acompañó a "Pity" Álvarez durante la instrucción de la causa y quien firmó las distintas presentaciones en los últimos años donde indicó que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados no estaba en condiciones de afrontar un debate oral por su estado de salud mental.

Este pedido fue reiterado hasta en la primera audiencia del juicio en donde Álvarez se durmió en varios pasajes.

“Lo maté porque era entre él y yo”, dijo el músico Cristian "Pity" Álvarez antes de entregarse en la comisaría 52 por el asesinato de un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño, Gustavo Groerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro, no hicieron lugar a lo solicitado por la defensa.

En el mismo sentido se expresó el fiscal general Sandro Abraldes, representante del Ministerio Público, y Fernando Burlando, querellante en la causa por parte de la madre de la hija menor del "Gringo" Díaz.

Al presentar la aceptación del cargo como defensores, Queijeiro y Baños pidieron reprogramar el debate con el fin de tener tiempo para trabajar en la defensa del músico.

De no ser aceptado por los jueces, solicitaron subsidiariamente suspender la audiencia de este miércoles. Esto sí fue admitido por el tribunal, por lo que este miércoles 19 de agosto no habrá actividad.

Si bien "Pity" Álvarez dijo al final la pasada jornada que no asistiría al juicio, este miércoles se presentó en los tribunales, donde firmó la designación de sus nuevos defensores.

Lo acompañaron su hermana Silvina y su manager, Santiago Ruiz. Estuvo junto al juez Groerner, a quien de manera informal la defensa le adelantó los pedidos que realizarán en la próxima audiencia.

La estrategia que continuarán llevando los defensores es solicitar la nulidad del juicio por las condiciones de salud del músico. Por tal razón, es posible que demanden nuevos estudios psiquiátricos y psicológicos.

Baños deslizó la posibilidad del pedido de juicio por jurados -que no está legislado en el ámbito de los hechos registrados en la Ciudad-, pero que, según explicó, existe jurisprudencia de tribunales superiores que lo avalan.

Para la jornada de hoy estaban previstas las declaraciones de cuatro policías que trabajaron en las pericias durante las primeras actuaciones de la causa.

En las tres primeras jornadas declararon dos testigos presenciales del hecho. Uno de ellos era la novia de Álvarez en ese momento, quien testificó desde una plataforma virtual, y el otro, un amigo de la víctima.

Ambos pidieron que su testimonio sea sin público y sin la presencia de Álvarez, quien siguió las declaraciones desde un cuarto contiguo.

Los dos recordaron el hecho y describieron los instantes previos en los que Álvarez discutió con Díaz, quien lo invitó a pelear. En ese momento el músico sacó un arma y le disparó cuatro veces a la cara para luego darse a la fuga, descartar el arma en una alcantarilla e irse a bailar a un boliche de Ramos Mejía.

También relataron lo que vivieron en la madrugada del 12 de julio de 2018 varios vecinos del barrio Cardenal Samoré, quienes además llamaron al 911.

Todos señalaron que observaron a Álvarez junto a una mujer y que el músico era conocido del barrio y que no tenía problemas con los vecinos.

En la madrugada del 12 de julio de 2018, Álvarez Congiú discutió con Díaz y le gatilló cuatro veces. Ambos se conocían del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde la víctima volvía a ver a su hija mayor.

Según la acusación, esa discusión fue porque el “Gringo” le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Los testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, pero éste sacó una pistola calibre .25 y le disparó en la cara a la víctima. Luego lo remató de otros tres impactos.

Mientras Díaz quedó tirado muerto en uno de los pasillos frente a la torre 12, Álvarez Congiú escapó con su pareja a bordo de un Volkswagen Polo. Antes de terminar en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía, el cantante descartó el arma homicida en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri.

El músico estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, donde se presentó con su abogado Sebastián Queijeiro.

"Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, le dijo a la prensa, antes de quedar detenido.

Pasó casi tres años detenido en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal federal de Ezeiza luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y después con tratamiento ambulatorio, hasta que le dieron el alta y terminó en libertad.

La causa contra el músico se encontraba suspendida desde el 7 de marzo de 2023. En aquel momento, la Justicia consideró que Álvarez Congiú no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar el juicio, basándose en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación.

Pero en noviembre del 2025 “Pity” anunció en redes sociales que regresaba oficialmente a los escenarios. La cita iba a ser el 20 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Para Abraldes, el concierto multitudinario que brindó en diciembre de 2025 en Córdoba fue determinante ya que el músico exhibió durante tres horas “una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja”.

Esto pondría en evidencia una contradicción entre “las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”.

En los últimos estudios que se solicitaron, según los informes oficiales, el imputado presentaba un "trastorno cognitivo leve multidominio" y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, poseía una "reserva cognitiva" suficiente para comprender los actos del proceso y administrar sus derechos.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín