Descubren que a la Junta Médica que analizó cómo murió Maradona le dieron estudios clínicos que eran de Don Diego

Un nuevo escándalo sobrevuela el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) luego de que se conoció que los peritos de la Junta Médica realizaron conclusiones de cómo murió el ex futbolista en base a estudios realizados al padre del Diez, Diego "Chitoro" Maradona, quien falleció en junio de 2015 a los 87 años.

La audiencia número 35 se desarrollaba con tranquilidad. Frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón estaba sentado el nefrólogo Hernán Trimarchi, uno de los testigos propuestos por la fiscalía y quien formó parte de la Junta Médica.

En el cónclave de peritos y médicos se evaluó toda la causa de Maradona hasta marzo de 2021. Para las conclusiones se tomaron en cuenta las historias clínicas del ex futbolista desde 1998 hasta la fecha de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, y la autopsia, además de chats entre distintas partes, audios y presentaciones realizadas.

Según la Junta Médica, llevada adelante por 22 profesionales de distintas ramas de la salud como peritos, cardiólogos, psiquiatras y nefrólogos, se determinó que Maradona murió de un edema agudo de pulmón luego de una agonía cercana a las 12 horas.

Volviendo a la declaración del nefrólogo Trimarchi, al turno de preguntar de la defensa de la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, a cargo de los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, se introdujo una información que hasta el momento era desconocida por todas las partes.

En una pantalla se exhibió una historia clínica con fecha del 3 de mayo de 2015. Esos estudios clínicos fueron solicitados por el médico Jorge Lantos y fueron realizados en el Sanatorio De Los Arcos, en Palermo.

El informe incluyó resultados de glucemia, uremia y un hemograma completo, entre otros. El estudio que fue tomado como muestra para el testigo fue el de creatinina plasmática, que sirve para evaluar el funcionamiento de los riñones, la expertise del nefrólogo Trimarchi.

El resultado indicó 1,8 miligramos por decilitro (mg/dl), cuando para un adulto masculino el máximo es de 1,3 mg/dl.

Los estudios posteriores al exhibido en la audiencia también dieron números mayores a un miligramo por decilitro de creatina plasmática.

Según el expediente judicial, los estudios de laboratorio realizados entre el 20 de abril y el 25 de julio de 2015 fueron enviados por Swiss Medical a través del Estudio de abogados D'Albora, tras un pedido del 23 de diciembre de 2020 de los fiscales generales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren de obtener la historia clínica de quien fuera en vida Diego Armando Maradona.

Un dato para tener en cuenta y que fue señalado por los abogados de Forlini es que el número de socio vinculado a estos estudios finaliza con 20048 mientras que la historia clínica es la DLA18685.

"No me fijé el número de socio, solo me fije el nombre y apellido de la persona y asumo que es del paciente que traigo el resultado", explicó Trimarchi cuando le presentaron los dos números de socio distintos, vinculados a los estudios que analizó.

Entre el 31 de agosto de 2011 y el 25 de junio de 2015 existen estudios con tres números distintos de socio, todos realizados en el Sanatorio De Los Arcos y siempre bajo el mismo nombre: Diego Armando Maradona., pero en ninguno se detalla un número de Documento Nacional de Identidad (DNI) ni una fecha de nacimiento.

Además de otros estudios médicos, también fueron remitidos los últimos laboratorios que le practicaron a Maradona durante su internación en la Clínica Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural.

Los exámenes comprendidos entre el 3 y el 11 de noviembre de 2020 dieron como resultado "normal" lo vinculante con la creatinina plasmática.

Como detalle, desde 2019 internamente Maradona utilizaba el seudónimo "Ariel Gómez" cada vez que ingresaba a una de las clínicas de la obra social. Lo hizo para una operación de rodilla, en 2019.

Agustín Varela, codefensor de Forlini, indicó que el 3 de mayo de 2015 Diego Maradona se encontraba en Dubai . Entre 2011 y 2012 fue entrenador del club Al Wasl, y luego trabajó como embajador deportivo de la ciudad.

Fue mientras estaba allí que su padre, "Chitoro" Maradona falleció el 25 de junio de 2015, justamente en el Sanatorio De Los Arcos. Tenía 87 años. Esa fecha fue la última que se registraron estudios en ese centro de salud a nombre de Maradona.

Maradona, que se encontraba con su hija Jana, viajaron de inmediato para la despedida de "Don Diego".

"Quería agradecer a toda la gente que se había comportado diez mil puntos con mi papá. Lamentablemente se fue hace un ratito se fue en paz. Estuvimos todos los hijos, agradecer a todos los doctores que hicieron todo lo posible por dejarlo vivo, pero se fue en paz y con todo el amor de todos nosotros que tuvimos", dijo Maradona en su momento, y agradeció al periodismo por el respeto, al personal del sanatorio y a "todos los argentinos por rezar por mi papá".

Muchas de las partes consultadas por Clarín describieron lo que ocurrió en la audiencia del martes como un "hecho gravísimo" y otro "escándalo" en el marco de un juicio por la muerte de Maradona, luego del recordado documental de la jueza Julieta Makintach , que derivó en la nulidad del debate y la destitución de la magistrada.

Para dejar en claro, el desarrollo del debate hasta el momento es fluido, sin grandes sobresaltos, a pesar de que son 13 las partes involucradas, con sus planteos y pedidos.

Los jueces Gaig, Ortolani y Rolón tiene un único norte: llegar a dictar sentencia. Si bien existen discusiones propias del debate, las partes coinciden en que el juicio se está llevando de manera correcta adelante por parte de los tres magistrados.

Ahora bien, ¿qué significa que se haya analizado un estudio del padre de Maradona para llegar a las conclusiones de la Junta Médica?

Desde la defensa de Forlini explicaron que se dieron cuenta en un cuarto intermedio que tenía un número de socio distinto al del resto de los estudios volcados en la historia clínica de Maradona.

Para algunas de las defensas, este dato es importante ya que la conclusión está basada en estos parámetros, y el análisis de los riñones impacta directamente en el funcionamiento del corazón , tal como lo describió Trimarchi en su declaración ante el Tribunal N° 7 de San Isidro.

Para otra de las partes consultadas, estos estudios del 2015 "son solo una frutilla de la torta", es decir, que no incidieron en la conclusión final de la Junta Médica.

"Es un elemento más, como puede ser la autopsia o el peso", explicaron.

Como dato extra: de la Junta Médica oficial participaron peritos de parte propuestos por Swiss Medical , como la doctora Mariana Flichman, a cargo de la gerencia de riesgos y cuyo testimonio en el juicio pidieron que sea excluido de la Junta Médica.

Otra pregunta es ¿Está contaminada toda la Junta Médica o solo el apartado vinculado al estudio nefrológico?. Estas respuestas tendrán que darla los especialistas médicos y las partes.

La verdad es que no. El juicio no corre peligro a pesar de ser una situación descripta como "gravísima" y "escandalosa".

Uno de los escenarios posibles es solicitar la nulidad de la Junta Médica y que los jueces puedan evaluar que ocurrió con Maradona en base al testimonio de los testigos, las conversaciones y las pruebas incorporadas durante las 33 audiencias del debate, previas a los peritos.

La Junta Médica es una de las tres patas de la acusación pública junto con la prueba reunida y los chats entre médicos y entorno de Maradona.

En caso de que se plantee una nulidad, los jueces deberán definir si hacen lugar o no. Según fuentes judiciales, no hay argumentos para llegar a ese fin.

Otro de los puntos para determinar quién de Swiss Medical y de qué manera introdujo la historia clínica de otra persona que no fuera Diego Armando Maradona en la documentación que luego enviaron a la fiscalía desde el estudio de abogados que representa a la prepaga.

Esto podría derivar al pedido de información y la conformación de una causa penal para establecer si existe delito por aportar documentación con datos falsos, o de una persona que no fue solicitada.

Hasta el momento existe un "estado de sospecha". Para poder obtener más información, la defensa de Forlini solicitó al tribunal que la prepaga informe el número de afiliado de Diego Maradona y Diego Armando Maradona, es decir, padre e hijo.

También un informe dirigido a la Dirección Nacional de Migraciones para que indique las salidas y entradas al país del ex futbolista, puntualmente en el periodo del 2015.

Otra "solución" a la cuestión es que se llamen nuevamente a los peritos que analizaron el expediente y que se le consulte si estos resultados inciden o no en el resultado final de la Junta Médica.

Desde un primer momento, el tribunal afirmó que valora más las declaraciones orales que a las escritas, es decir, a los testigos que a la prueba incorporada por lectura.

Hasta el momento todo está en el campo de las hipótesis, pero nuevamente, como el año pasado, el juicio por la muerte de Maradona quedó envuelto en un escándalo.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín