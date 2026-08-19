Una nena de 4 años murió después de que le cayera encima el portón de su casa

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Una niña de 4 años murió este miércoles en la ciudad de Córdoba luego de sufrir graves lesiones cuando un portón de la vivienda familiar cayó sobre ella, en el barrio Suárez, al sur de la capital provincial.

La pequeña había sido internada de urgencia el lunes 17 de agosto en la Clínica Vélez Sarsfield, después de sufrir un severo traumatismo de cráneo. A pesar de la atención médica, no logró sobrevivir a las heridas.

Según la información brindada por la Policía de Córdoba, el episodio ocurrió cuando el padre de la niña intentaba abrir el portón de la propiedad. De acuerdo con las primeras hipótesis, la estructura se habría salido de su carril de desplazamiento y terminó cayendo sobre la menor, provocándole principalmente lesiones en la cabeza.

Todavía no se pudo determinar con precisión si la niña estaba apoyada sobre el portón en ese momento o si simplemente se encontraba cerca de la estructura cuando se produjo el desprendimiento.

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, personal policial tomó conocimiento del fallecimiento a través de los médicos de la Clínica Vélez Sarsfield.

La versión aportada por los padres sostiene que la niña resultó herida como consecuencia de la caída del portón perteneciente a la vivienda familiar. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente todavía no fueron establecidas oficialmente.

La Policía y la Justicia investigan el caso y aguardan los resultados de los peritajes y otras medidas para reconstruir cómo ocurrió el accidente que terminó con la muerte de la menor.