Dos jefes policiales expertos en secuestros y trata fueron contundentes en el juicio por Loan: “Se lo llevaron”

Dos jefes de la Policía Federal Argentina (PFA) que trabajaron en la investigación por la sustracción de Loan Danilo Peña (5) , ocurrida en 2024 en Corrientes, declararon este miércoles en el juicio por el caso y coincidieron en señalar que “al menor se lo llevaron" porque sino lo hubieran encontrado, y descartaron las hipótesis de trata o venganza narco.

El comisario Marcelo Daniel Román, jefe de la División Antisecuestros de la PFA, fue enfático al señalar que “es imposible que (Loan) se haya ido solo” de la zona del Algarrobal” y concluyó que “alguien se lo llevó”.

Román, que analizó pericias y declaraciones de testigos e imputados durante su intervención en el caso, afirmó que “Loan pudo haberse alejado del naranjal, pero que haya desaparecido misteriosamente de la nada, es imposible”. El testigo indicó que a esta conclusión arribaron después de “ver el campo y entender la geografía” del lugar: “Sino, lo hubiéramos encontrado”.

En otro tramo de su declaración precisó que “es imposible que haya salido a la ruta 123 o la 12 sin que algún vecino lo viera”.

Román arribó a la zona de 9 de Julio el 23 de junio de 2024, diez días después de la sustracción del chico. “Nosotros no encontramos nada de Loan en el terreno”, detalló.

Para el comisario “las primeras horas de la investigación son fundamentales” y dijo que fue un error “que no se haya realizado un operativo cerrojo”.

El comisario aclaró que las hipótesis de un secuestro extorsivo, una venganza narco o de trata fueron descartadas debido a la falta de indicios. Y no descartó la posibilidad de que el chico haya sido embestido por la camioneta de los imputados Carlos Guido Pérez (64) y su esposa, María Victoria Caillava (54), cuando salían del Algarrobal.

“Se encontraron abolladuras en el lado derecho de la camioneta, rastros de sangre humana en la rueda delantera del mismo lado y esa misma tarde la camioneta fue lavada”, sostuvo Román, quien recordó que en una testimonial, Macarena la hija de la acusada Laudelina Peña (47) , les había dicho que Loan había sido chocado a la salida de la casa de la abuela Catalina Peña.

Román dijo que las pericias sobre los teléfonos de los imputados permitió establecer que hubo “borrado de información” y que la presencia de sólo dos antenas que cubrían la zona del Algarrobal impedía tener más precisiones sobre los desplazamientos de los imputados el día de la sustracción.

Además, sostuvo que del análisis de los teléfonos surgió un dato que resultó llamativo : los celulares de los imputados se mantuvieron inactivos entre las 14.30 y las 15.30 del 13 de junio de 2024, y descartó que ello haya ocurrido por la falta de señal en la zona.

Otro testigo clave de esta jornada fue Maximiliano Aciares, del Departamento Trata de Personas de la PFA. El oficial dijo que trabajó 60 días en forma ininterrumpida en Corrientes y que sigue analizando información para intentar saber qué pasó con Loan.

“Se hizo en Corrientes un operativo increíble, en 22 años de servicio no vi algo de tal magnitud”, sostuvo. Recordó que “se secuestraron y analizaron más de 80 teléfonos celulares , todo se volvió a peritar y analizar por si se pasó algo por alto”.

El jefe policial explicó que las pericias permitieron establecer que del teléfono del ex marino Pérez se había borrado información y que en la tarde de la desaparición de Loan estuvo apagado durante media hora, lo cual impide establecer los lugares por donde se movió.

Aciares reconoció que ese aparato le fue entregado a los peritos de la Policía Federal sin la debida cadena de custodia. Y responsabilizó de ello a la Policía de Corrientes.

Tras destacar que hace quince años trabaja en investigaciones vinculadas a la trata de personas, Aciares señaló que en el caso Loan “no hubo trata, no se pudo haber perdido en ese lugar" y lanzó: "Lo sacan, no sé si del naranjal, pero sí del Algarrobal”.

El policía dijo que su trabajo consistió en entrecruzar datos obtenidos de las pericias con las declaraciones de imputados y testigos y emitir informes que luego fueron elevados al Juzgado Federal de Goya.

El oficial sostuvo que las declaraciones de Pérez y su esposa no coinciden con las pruebas obtenidas de los teléfonos . “Dijeron que al salir del Algarrobal se fueron directo a su casa, pero el GPS de los celulares nos muestran que primero se dirigieron hacia donde vive Jorge Bertón, el hijo de Caillava”.

En otro tramo de su declaración, dijo que no advirtieron borrado de información en los teléfonos de otros acusados de la sustracción, como Bernardino Antonio Benítez (39) o Laudelina Peña.

A su vez, Aciares cargó contra otro de los imputados, el ex comisario Walter Maciel (43) : "Debió haber trabajado desde un primer momento sobre las once personas que estuvieron en el almuerzo, más allá de lo que pudiera decir la familia”. Y consideró que no debió haberle permitido a Pérez y Caillava viajar a la ciudad de Corrientes y Chaco a las pocas horas de haberse producido la sustracción de Loan.

Respecto de las pruebas odorológicas fue categórico al señalar que “es importante destacar que había olor del chico en el Ford Ka de Caillava y Pérez pese a que ese vehículo no estuvo ese día en el campo” de Catalina Peña.

En tanto, este miércoles declaró también el agente de Prefectura Gabriel Pinolli, quien dio detalles sobre la forma en que se manejaban en el hotel “Desperar del Iberá” los acusados de entorpecer la investigación judicial.

Pinolli dijo que estuvo de consigna frente al alojamiento y colocó como líderes a la abogada Elizabet Cutaia (47) y su esposo, Pablo Noguera (44) . “Ellos decidían quienes entraban”, sostuvo. Y que durante su guardia vio ingresar a un equipo del canal Crónica, con cámara, pese a que allí estaban alojados algunos de los chicos que acompañaron a Loan al naranjal el día de la desaparición.

Por su parte, Ricardo Ramón Vázquez, chofer de la ambulancia del Hospital de 9 de Julio, contó que acudió dos veces al Algarrobal. La primera vez arribó al lugar junto a la directora Gabina Pelozo y a un enfermero pasadas las 18. Sostuvo que vio a los imputados Pérez y Caillava hablando con el hijo de Benítez, quien es señalado como el autor de la sustracción de Loan.

Cuando Vázquez iba a revelar qué contó el menor, varios de los defensores se opusieron por considerar que no se trataba de un testimonio directo. El enfrentamiento entre la Fiscalía y algunos defensores derivó en un cuarto intermedio debido al “desorden”, indicó el presidente del tribunal, el juez Fermín Ceroleni.

El testigo dijo que el chico reveló que “Loan estaba con ellos y les dijo me voy con mi papá y se apartó del grupo”.

Recordó que volvió al Algarrobal a la madrugada porque había surgido la versión de que Loan había sido hallado. Y que al arribar una policía les dijo que había sido una falsa alarma.

Por otro lado, y a pedido de las partes, el tribunal dispuso que la declaración de Ramón Dupuy, el titular de la Fundación Lucio Dupuy, sea presencial y no remota, como estaba prevista. Es por eso que su citación será reprogramada.

Fuente: Clarín