Detuvieron al padre del niño que llevó más de 70 dosis de cocaína al jardín e investigan si lo utilizaban para venderla

La secuencia que involucró este martes a un nene de dos años y 71 dosis de cocaína en Córdoba continúa aportando sorpresas: este miércoles quedó detenido su padre luego de un allanamiento en la casa en la que vive con el niño y su madre, quien ya estaba detenida. En la casa encontraron dosis de marihuana y otros elementos de interés para la pesquisa, que investiga la comercialización de droga con la participación del nene, quien quedó bajo la guarda de la Secretaría de la Niñez provincial.

Todo se precipitó por un aparente accidente, según la reconstrucción de los investigadores. El martes una mujer llegó con sus dos hijos al Centro de Cuidado Infantil del Barrio Ampliación Cabildo, de Córdoba capital, y los dejó al cuidado de los docentes. Se trata de un nene de dos años y de una niña de tres, ambos hermanos entre sí. El primero de ellos se aprestaba para sacarse los abrigos en la Sala Naranja del jardín cuando se le cayó un monedero de color rosa que finalmente recuperó todavía frente a la vista de su maestra.

Mientras el nene, ya sin su campera y mochila encima, intentaba abrir el monedero, la maestra lo asistió y encontró 71 dosis de cocaína en su interior . Todas estaban fraccionadas, preparadas en bolsitas para su comercialización . Ante la sospecha, la maestra dio aviso a las autoridades del establecimiento y éstas a la policía.

Pero antes de que llegara la policía, la madre del nene volvió al jardín y reclamó el monedero y las dosis. Su justificación fue que esa droga representaba los ingresos con los que mantenía a sus hijos.

La mujer se retiró, pero volvió más tarde para llevarse del establecimiento a su otra hija y ahí el caso comenzó a empeorar. Quedó detenida el martes, por orden de la fiscal del área Antinarcotráfico Paulina Lingua.

Pero lejos de quedar ahí, la cuestión avanzó, también en mal sentido. Este miércoles la fiscal ordenó un allanamiento en la casa de la familia involucrada. Una vez allí, la Policía de Córdoba encontró al padre del nene, de 22 años de edad, y varias dosis de marihuana que fueron incautadas junto con otros elementos de la causa.

El hombre quedó detenido, y de esta manera los dos padres del nene de dos años se encuentran a disposición de la Justicia, investigados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad.

Los hermanitos, ambos en edad de jardín, fueron puestos bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la provincia de Córdoba. Según ese organismo, se dispuso que quedaran al cuidado de la abuela materna de los dos mientras avance la investigación.

Fuente: Clarín