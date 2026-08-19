Una nena de 3 años murió tras ser brutalmente golpeada por su padrastro porque no quería bañarse

Durante la audiencia de control de detención, realizada este martes en Benfica, en la Zona Norte de Río, se conocieron detalles de la agresión que terminó con la muerte de la niña. Según consta en el expediente, el padrastro la habría golpeado durante 30 a 40 minutos porque la menor no quería bañarse.

De acuerdo con el relato del acusado ante la Delegación de Homicidios de la Baixada Fluminense, golpeó a la niña "como si estuviera golpeando a un hombre".

Las agresiones habrían ocurrido dentro de la ducha del baño de la vivienda donde Lara vivía, en Vila Rosali. Según la investigación, el hombre le dio golpes y patadas que hicieron que la niña golpeara varias veces la cabeza contra la pared.

Uno de los golpes habría impactado en el tórax, otro en el abdomen, otro en las piernas y un cuarto en la zona íntima. Las agresiones le provocaron múltiples lesiones.

En la resolución mediante la cual convirtió la detención en prisión preventiva, el juez destacó la extrema violencia del hecho y consideró que la conducta del acusado demostraba un perfil violento.

El magistrado señaló que el hombre atacó de manera "cruel, brutal y violenta" a su hijastra de apenas 3 años, con golpes y patadas de tal intensidad que provocaron su muerte en el lugar y sin posibilidad de que pudiera ser asistida con vida.

Con la prisión preventiva, Carlos Henrique deberá ser trasladado desde la Central de Custodia de Benfica hacia una unidad del sistema penitenciario de Río de Janeiro.

El crimen

Lara murió el domingo en la vivienda familiar, con signos de haber sido golpeada. La investigación sostiene que el ataque comenzó después de que la niña se negara a bañarse.

La Policía Militar detuvo al padrastro en la casa donde ocurrió el crimen. Luego fue trasladado a la Delegación de Homicidios de la Baixada Fluminense, donde habría confesado haber matado a la niña.

La madre de Lara, Thayssa Braga, no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el ataque. Había llevado a uno de los hermanos de la niña a una Unidad de Pronta Atención.

Otro hermano de Lara, de apenas 5 años, habría presenciado parte de la agresión. Según su relato, vio al padrastro golpear a la niña dos veces. Después, Lara cayó y se golpeó la cabeza contra el piso, que comenzó a sangrar.

Poco después, Carlos Henrique habría colocado el cuerpo de la niña sobre una cama y le dijo a su hermano que Lara simplemente estaba durmiendo.

El padre biológico de la menor, Maike Oliveira Ramos, de 28 años, se presentó el lunes en el Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, donde había sido trasladado el cuerpo.

Como la niña no estaba registrada legalmente a su nombre, el hombre necesitó la ayuda de un familiar materno para realizar los trámites correspondientes y retirar el cuerpo para el entierro.

Maike describió a su hija como una niña alegre y cariñosa.

"Era una chica muy inocente, no daba ningún trabajo. Cuando me veía, solo quería quedarse abrazada conmigo", contó el padre.

El hombre relató que había estado con Lara durante Pascua y que tenía previsto regalarle una muñeca. También contó que inicialmente recibió una llamada de la madre de la niña en la que le dijeron que Lara se había atragantado.

"Solo supe lo del maltrato cuando llegué al Instituto Médico Legal", relató.

La Policía investiga además si la niña había sufrido otras agresiones anteriormente, luego de que vecinos aseguraran que era habitual escuchar llantos de niños provenientes de la vivienda.

Lara fue enterrada este martes en el cementerio de Irajá, en la Zona Norte de Río de Janeiro.