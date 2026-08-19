Un policía iba en moto con su hijo, se tiroteó con motochorros y el nene de 10 años murió baleado

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El cuerpo de Guilherme Souza Campos, de 10 años, fue enterrado este lunes en el cementerio de Jaraguá, en la Zona Norte de São Paulo. El niño murió después de recibir un disparo durante un intento de asalto ocurrido el domingo en el barrio Freguesia do Ó.

Guilherme viajaba en la moto junto a su padre, el policía civil Vinícius Campos. El agente había salido con su hijo para comprar una cometa cuando ambos fueron interceptados por un delincuente que circulaba en otra motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la calle Padre Feliciano Domingues. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el asaltante se acercó con un arma apuntando al policía y a su hijo y efectuó un disparo.

El niño recibió el impacto en el pecho. Su padre fue alcanzado de manera superficial, reaccionó y se produjo un tiroteo con el delincuente.

Automovilistas que circulaban por el lugar ayudaron a trasladar a Guilherme hasta el Hospital Vila Penteado, pero el niño no pudo sobrevivir a las heridas.

El sospechoso fue identificado como Gabriel Adriano Araújo, de 24 años. También resultó herido durante el enfrentamiento y fue trasladado al Hospital Brasilândia, donde murió.

Durante la investigación, policías encontraron en la mochila del sospechoso alianzas y teléfonos celulares que habían sido robados en otros dos asaltos cometidos en la zona. Las víctimas se presentaron en la comisaría y reconocieron los objetos.

Este lunes, decenas de vehículos de la Policía Civil llegaron en cortejo al cementerio de Jaraguá para homenajear a Guilherme. Familiares y amigos acompañaron la despedida.

La escuela donde estudiaba el niño suspendió las clases este lunes en señal de duelo por su muerte. La Policía Civil también expresó sus condolencias a la familia.