La abogada de Cerimedo acusó a Nadia Beller de armar un autoatentado para desestabilizar al presidente de Bolivia: “Es un show político”

La abogada de Fernando Cerimedo , el exasesor de Javier Milei que fue detenido en Bolivia acusado de atentar contra Nadia Beller, afirmó este miércoles que la mujer fue la que armó el ataque con fines políticos para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz. "Es un show político y está con estas nuevas tácticas para lograrlo , todo es un cuento de ella ", sostuvo.

“Fernando (Cerimedo) es cercano al presidente Paz, ella es una mujer articuladora de Evo Morales y quiere desarticular al actual gobierno” , aseguró Margarita Arce, la abogada del asesor argentino por radio Rivadavia.

Sobre la relación que Cerimedo tenía con la aobgada de 33 años y ex candidata a diputada del MAS de Evo Morales, la letrada Arce reveló: “Alguna vez cuando la conoció entre ellos hubo un coqueteo, pero nada más. No es el padre del bebé".

"Para nada él mandó a matar a Beller. Asumimos nosotros como defensa que esto es un autoatentado. Ella fue la que armó todo y culpa a Cerimedo porque sabe que es muy cercano al presidente Paz", apuntó Arce, quien aseguró que a la mujer atacada le impactaron "dos disparos y no tres".

La abogada del consultor político advirtió que tiene pruebas para presentar ante la Justicia para comprobar que fue un autoatentado para poder sacarle rédito político a la situación. "Hay personas que son capaces de cualquier cosa", sostuvo.

Además, consideró que Beller al parecer "tenía la información de que se lo iba a capturar a Evo Morales e hizo estas acciones para evitar la captura. Con esto lo está impidiendo".

La abogada de Arce aseveró que el Gobierno argentino "no tiene nada que ver" con lo ocurrido en Santa Cruz de la Sierra donde el lunes por la noche dos encapuchados tirotearon a la mujer y también se refirió a las imágenes del dinero que mostró Beller que tenía en su propiedad de Cerimedo. "No es un delito tener 40 mil bolivianos en un cajón", dijo al señalar un monto equivalente a algo más de tres mil dólares.

Sobre la causa, la defensora del asesor indicó que su defendido "está en calidad de aprehendido" , a la espera de la audiencia con el juez. "Hoy tendría que presentar la Fiscalía la imputación y con eso el juez tiene 24 horas para fijar la cautelar", informó.

Cerimedo fue detenido el martes como principal sospechoso del ataque a tiros contra Beller en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La Fiscalía le dictó la prisión preventiva y lo señala por tentativa de feminicidio.

El actual asesor del presidente de Bolivia fue abordado en el aeropuerto Viru Viru y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Los defensores de Cerimedo explicaron que se encontraba en la estación aérea porque llegaba desde La Paz a Santa Cruz para ver a Beller en la clínica Las Américas, luego de que ella le avisara del ataque.

Cerimedo fue acusado por Beller de haber participado del atentado en su contra la noche del lunes en la puerta de un hotel y permanecía internada en un centro médico.

El abogado boliviano Ernesto Giraldes reiteró este miércoles por radios locales y bolivianas que cuando declaró ante la Policía y la Justicia, Cerimedo, ratificó que "es inocente" ante el ataque que sufrió la abogada Nadia Beller.

" En ningún momento él estaba saliendo del país, estaba llegando desde la ciudad de La Paz tras una llamada que la misma señora Nadia había hecho" para avisarle que había sufrido un ataque a balazos.

El letrado sostuvo también, en diálogo con A24, que el consultor "es inocente de todas las acusaciones" y aclaró que el martes primero "prestó declaración en calidad de testigo" pero luego, al parecer tras la denuncia de Beller, "el Ministerio Público decidió ampliar la investigación en su contra" por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Por eso, explicó que en principio ayer Cerimedo "se negó a declarar" ante los fiscales.

" Él acudió al llamado de la señora Nadia. Cuando ella estaba en el hospital, él se dirigía hacia donde se encontraba ella", añadió.

Fuente: Clarín