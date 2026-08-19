Yategate: la Fiscalía apeló el sobreseimiento de Sofía Clerici y pidió que siga siendo investigada

El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola apeló el sobreseimiento de la modelo Sofía Clerici como presunta testaferro del ex intendente Martín Insaurralde y pidió que siga siendo investigada.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Fiscalía apeló para que la Cámara Federal de La Plata revoque el fallo que la semana pasada dictó el juez Luis Armella. Lo hizo un día antes de dejar el juzgado en el que asumió como magistrado titular Juan Tomas Rodríguez Ponte.

Clerici e Insaurralde fueron los protagonistas del inicio de la causa. En octubre de 2023 hicieron un viaje de lujo a Marbella en el que pasearon por el mar mediterráneo en el yate "Bandido". Entonces, plena campaña electoral presidencial, Insaurralde era jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y renunció al cargo.

Se inició una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que se allanó la casa de Nordelta de Clerici y se secuestraron 569.911 dólares en efectivo. La modelo quedó imputada como posible testaferro de Insaurralde.

La semana pasada fue sobreseída luego de las conclusiones de un peritaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que señaló sobre Clerici que no se comprobó que haya recibido dinero del ex funcionario.

"La prueba recabada a lo largo de la investigación, la cual se ha extendido ya por casi 3 años, no ha permitido establecer la existencia de un vínculo de naturaleza económica entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde que permita relacionar los fondos secuestrados en el domicilio de aquella con el patrimonio o las actividades económicas de este último o su entorno", sostuvo el juez en su resolución y ordenó que en otra causa se investigue el origen de los más de 500 dólares secuestrados.

La Fiscalía objetó esa decisión. El fiscal Mola consideró qu e todavía hay medidas de prueba por hacer y que no se puede descartar el vínculo entre Clerici e Insaurralde solo por el peritaje contable.

El fiscal pidió que se analicen llamados de Clerici y si visitó a Insaurralde en su casa del barrio privado "Fincas de San Vicente". También planteó que se debe rastrear el origen de los fondos de los 500 mil dólares y de cómo adquirió propiedades de lujo como su casa en Nordelta y un auto Ford Mustang.

Ahora el juez Rodríguez Ponte debe resolver si acepta la apelación para que la Cámara Federal de La Plata revise el fallo que sobreseyó a Clerici.

La modelo fue la primer sobreseída en la causa que tiene varios imputados. Junto con Insaurralde también su ex esposa, la modelo y conductora Jesica Cirio . Para ellos la Fiscalía ya pidió sus indagatorias. El peritaje contable concluyó que Insaurralde no puede justificar su patrimonio .

La investigación recobró impulso cuando se conocieron por el diario La Nación videos que grabó Cirio en los que se ven millones de dólares en bolsas, cajones, cajas y una valija en un vestidor de hombres. Un peritaje concluyó que ese lugar esa la casa de Insaurralde en San Vicente. Y luego nuevos videos que reveló Clarín con metadatos.

Las defensas quieren que ese video no se use como prueba, algo que el fiscal también pidió que se rechace y que formen parte de la causa.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín