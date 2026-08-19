Se dilata el Súper RIGI en el Senado y aliados no descartan pedir cambios

Con expositores, el debate por el Súper RIGI tuvo este miércoles su tercera reunión en el Senado y el plenario de comisiones quedó en continuar la discusión la semana que viene. Si bien el oficialismo quiere avanzar con el dictamen, voces aliadas no descartan pedir cambios, lo que obligaría al proyecto a volver a Diputados.

A diferencia de lo que ocurrió con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre el dictamen y la votación perdió dos capítulos, los senadores no quieren sellar el dictamen hasta que no esté todo acordado.

"La idea es tener bien cerrado el proyecto antes de dictaminar para no tener que andar cambiando después", apuntaron desde el PRO que va a ratificar su postura luego de tener una reunión de bloque.

"Estamos evaluando pedir algunas modificaciones, como que las provincias participen de los estudios previos antes de autorizar los proyectos", señaló una legisladora que responde un gobernador aliado de La Libertad Avanza.

El Súper RIGI busca atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares hacia sectores que actualmente no se desarrollan en el país o que se encuentran en una etapa experimental, como los negocios vinculados con la inteligencia artificial, la producción de baterías de litio o la fabricación de vehículos eléctricos, entre otros.

Con ambientalistas invitados, en la última reunión se hizo hincapié en la protección del medioambiente y los recursos naturales.

"Es necesario estudiar el efecto de los data center. Hoy en Catamarca, San Juan, Mendoza hay barrios que ya carecen de suficiente presión de agua. ¿Cuáles van a ser los efectos y las medidas que se tomarán? No tenemos normas que digan cómo llevar adelante estos temas y se está por legislar de acá a 2056", señaló Florencia Gómez, de CEPPAS.

"No podemos perder nuestra agua, nuestra energía por 20 o 30 puestos de trabajo. No podemos legislar para un tipo. Necesitamos más Gandalfs y menos Peters Thiel", apuntó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de abogados ambientalistas, en alusión al empresario tecnológico que se instaló en el país.

La libertaria Nadia Márquez reprochó: "Rechazo que en vez de argumentos se vengan a presentar puros fantasmas. Siempre el mismo verso de 'vienen por todo'. Los neuquinos, tenemos el corazón de Vaca Muerta y estamos intentando que todos los recursos sirvan para la Nación y la Provincia. Explotar los recursos que pasa eso los puso Dios en la tierra".

"¿A qué apuntan los proyectos? ¿Cuántos van a ser? La incertidumbre es grande y no se sabe quiénes van a venir, pero todos sospechamos...", señaló por su parte el senador peronista por San Luis, Fernando Salino.

En el arranque del plenario, el Guido Zack, director de Economía de Fundar, hizo propuestas concretas de modificaciones. "Dar garantías a los inversores no implica otorgar beneficios sin exigir contraprestaciones", sentenció.

Entre ellas, para hacer efectivo el requisito mínimo de compra a proveedores locales incorporado por Diputados, planteó la posibilidad de establecer consecuencias ante su incumplimiento y aclarar en el texto que las inversiones en investigación y desarrollo -que reciben un beneficio adicional- deben realizarse en Argentina.

Tiene que ver con modificaciones que ya hizo LLA en Diputados para garantizarse los votos. Sumó la cláusula de "Compre Nacional" para destinar al menos un 20% de la inversión en proveedores locales para los proyectos que surjan a partir de este régimen.

A su vez, se estipuló que las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor. Pero ese beneficio tiene un límite: el monto computado por I+D no puede representar más del 20% de la inversión mínima exigida.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín