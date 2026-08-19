HAY ALERTA AMARILLA por vientos fuertes durante todo el jueves en la Costa Atlántica

ZONALES





Después de varias jornadas de buen tiempo, el clima volverá a cambiar este jueves en la Costa Atlántica bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por fuertes vientos que alcanza a gran parte del sector costero, desde San Clemente del Tuyú hasta Carmen de Patagones.





La advertencia incluye a localidades turísticas como Pinamar, Villa Gesell, La Costa, Mar Chiquita y Mar del Plata, además de otras ciudades ubicadas sobre el frente marítimo bonaerense. El período de mayor intensidad se espera durante la tarde, cuando las ráfagas provenientes del sur podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.





El cambio comenzará a sentirse desde este miércoles por la noche, con un descenso de la temperatura. Para el cierre de la jornada se prevé una temperatura cercana a los 11 grados, viento de entre 13 y 22 km/h y cielo parcialmente nublado.





Durante la madrugada del jueves comenzarán a intensificarse las condiciones de viento, con ráfagas que continuarán durante buena parte de la jornada y se extenderán hasta la noche.





Para el jueves, el SMN pronostica una temperatura máxima de 14° y una mínima de 7°. Aunque todavía podrían registrarse algunos momentos con presencia de sol, la característica principal de la jornada será el fuerte viento que afectará a prácticamente todo el sector costero.





Según el pronóstico, durante la madrugada las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h y soplar desde el noroeste. Por la mañana, el viento rotará al sudoeste y durante la noche llegará desde el sur.





Sin embargo, el momento de mayor atención será durante la tarde, cuando rija el alerta amarillo por ráfagas del sector sur de hasta 70 km/h.





La advertencia alcanza a gran parte de la Costa Atlántica bonaerense, por lo que se recomienda prestar especial atención a las condiciones en playas, zonas costeras y espacios abiertos, donde el viento puede sentirse con mayor intensidad.





El área bajo alerta comprende el corredor costero desde San Clemente del Tuyú hasta Carmen de Patagones, incluyendo destinos como Pinamar, Villa Gesell, el Partido de La Costa, Mar Chiquita y Mar del Plata.





De esta manera, la Costa Atlántica tendrá un jueves marcado por el viento, luego de las últimas jornadas de condiciones más agradables. El cambio será especialmente notorio en las localidades de playa, donde las ráfagas del sur podrían alcanzar su mayor intensidad durante la tarde.