Kicillof fue a Chaco y les hizo un guiño a los empresarios: “El modelo de Milei los destruye, ¿aguantamos cuatro años más?”

En una visita a Chaco, en otro paso con el propósito de nacionalizar su proyecto, Axel Kicillof habló en un acto de normalización de la CGT local con Héctor Daer y Jorge Capitanich . Con fuertes críticas a Javier Milei , el gobernador bonaerense apuntó contra la caída del poder adquisitivo de los salarios , la baja del consumo de carne, pan y lácteos, el endeudamiento y la morosidad familiar, y demás padecimientos de los trabajadores y los jubilados. “Vamos a ir también, y presten atención, a reunirnos con la Federación Económica del Chaco” , remarcó a su vez durante su discurso.

“Miren compañeros y compañeras: el modelo de Milei está destruyendo al trabajador, a su familia, a su salario y a su vida, pero también al sistema productivo, comercial, a los empresarios argentinos de cada región y de cada provincia” , incluyó a esos sectores que acaso lo miran con cierta desconfianza.

“Nosotros somos peronistas y para el peronismo son los trabajadores, son los empresarios nacionales y es el Estado lo que permite llevar adelante un proceso de desarrollo ”, completó con la mirada en la próxima disputa electoral, más allá de que aclaró que no viajó a Chaco como candidato.

“ Milei, la culpa es tuya. El problema no son los argentinos, el problema no son los privados. El problema de la Argentina tiene nombre y apellido, se llama Javier Milei y es su plan económico”, volvió Kicillof a confrontar con el Presidente durante su paso por la provincia gobernada por el radical Leandro Zdero, a quien le avisó que iría.

Luego de la actividad con los sindicalistas firmó convenios en materia de salud, educación y seguridad con el intendente Sergio Phipps, de Colonia Benítez; mantuvo la reunión con empresarios, industriales, emprendedores y representantes de las cámaras y cerró la jornada en la Universidad Nacional del Nordeste, donde presentó el libro De Smith a Keynes.

“Es una maratón de militancia del peronismo. No vengo a hacer campaña, yo digo que éste es un año de construcción” , aseguró Kicillof sobre su salida al distrito del norte, a la que le seguirá un viaje a Montevideo este viernes para participar del Tercer Congreso Panamericano con referentes progresistas de la región. Antes encabezará el seminario Peronismo por peronistas en La Plata y de regreso de Uruguay, el sábado, lanzará el MDF Juventudes en San Martín.

En Chaco, Kicillof dedicó más tramos en su discurso y en una conferencia de prensa a dejar un guiño a los empresarios dentro de la propuesta de recomponer el mercado interno. “ El modelo de la Argentina cuando anda bien es con mucho, pero mucho trabajo que viene del sector privado. Eso requiere que se priorice la producción, el mercado nacional, la demanda. Para eso hay que subir los sueldos y tienen que estar mejor las jubilaciones”, insistió.

Y profundizó la crítica al panorama actual: “De esta manera primero a los trabajadores y a los jubilados no les alcanza, no pueden comprar, y eso empieza a impactar en los sectores medios, en los sectores empresariales. A nivel nacional más de 30.000 empresas cerraron, acá en Chaco 1.000 ”.

También puso el foco en el endeudamiento y la morosidad familiar . “Escuchamos con crueldad y cínicamente a Milei y a sus ministros decir que cada uno sería responsable. Un Presidente que odia al pueblo que gobierna dice ‘nadie les puso la pistola en la cabeza, es un problema entre privados’. Mentira. Llegaron con el programa de reprimir los salarios de los trabajadores. En pocos meses se multiplicó la imposibilidad de pagar”.

En el final usó un tono casi de campaña, más allá de que formalmente aún no se presente como candidato. “¿Queremos cuatro años más de Milei? ¿Aguantamos cuatro años más de Milei? Bueno, compañeros y compañeras, la pelota la tenemos nosotros. Es cuestión de organizar, de dar un destino, de convencer, de buscar a todos, de poner el oído, de humildad. Para ganar, para terminar con este experimento de la ultraderecha, la clave es construir con todos. Desde abajo para arriba”, arengó como cierre: “No nos van a ganar ni con computadoras ni con algoritmos. No hay nada más poderoso y potente que la militancia peronista y del campo popular”.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín