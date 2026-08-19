El jefe de la DEA elogió a la Argentina y Monteoliva no descartó perseguir a carteles brasileños en la lucha narco terrorista

En una reducida conferencia de prensa en Buenos Aires, este miércoles, T errance Cole, el director de la DEA, la emblemática Administración del Control de Drogas de los Estados Unidos , destacó a la Argentina como líder en la región y dijo que el gobierno de Javier Milei estaba “haciendo cosas extraordinarias contra los narcotraficantes ”. Lo calificó como un trabajo “increíble ”, y al país como "modelo" al que van a seguir destinando recursos, cooperación y tecnología.

A su lado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anfitriona de la 40° Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) , una plataforma de la DEA, que se está realizando en Buenos Aires hasta este jueves, no descartó ante una pregunta de Clarín la persecución de carteles considerados narco terroristas bajo la nueva doctrina de los Estados Unidos, como los brasileños Comando Vermelho y Comando Capital, algo que sensibiliza mucho al país vecino, que rechaza el intervencionismo en su accionar militar y policial.

“La lucha contra el crimen organizado es una sola”, destacó Monteoliva, agradecida porque el país fue elegido para esta conferencia antidrogas, la primera en Buenos Aires. Al mismo tiempo delimitó las acciones que por ley tienen permitido en materia de seguridad las Fuerzas Armadas en la Argentina y las de las fuerzas de seguridad, que ella comanda.

En la conferencia participaron más d e 500 delegados policiales y antinarcóticos de 110 países. Y además de Monteoliva y Cole, y los jefes de las agencias de lucha contra este flagelo, expuso el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas , que llevó al número uno de la DEA a un encuentro con el canciller Pablo Quirno.

Esta conferencia es considerada una suerte de pilar civil de la doctrina de seguridad y la lucha antidrogas de los Estados Unidos y sobre todo hoy de la administración de Donald Trump que ha militarizado aún más el combate contra el crimen organizado, aún a costa de la presión a sus aliados, y choques como los que ha tenido por cuestiones de soberanía y retórica fuerte con Brasil y México.

La siguiente es una síntesis de la entrevista con ambos funcionarios en el Hotel Sheraton donde, bajo enormes medidas de seguridad, se desarrolla la Conferencia.

“Somos conscientes de la realidad de nuestra región, de América Latina. Tenemos muy claro que sigue siendo una región violenta, una región que está marcada por el crimen organizado, donde la presencia de organizaciones criminales transnacionales marcan la dinámica criminal en la región”, empezó diciendo Monteoliva.

“Tenemos también el conocimiento de cuál ha sido la tendencia en la producción de drogas en los últimos años, específicamente en Sudamérica, donde se encuentran los países que hoy encabezan la lista en la producción de cocaína a nivel mundial, y Sudamérica es nuestro, nuestro ambiente inmediato. Nosotros en Argentina hemos logrado resultados significativos en reducción de violencia, en reducción de homicidios, en récords de incautaciones. Pero no es suficiente que nos vaya bien solo a nosotros. El secreto del éxito es cuando nos va bien en su conjunto, y nos tiene que ir bien en su conjunto. Esta conferencia es una gran oportunidad, es un desafío.”, continuó.

Cole, por su part,e agradeció que el gobierno argentino en la lucha contra el narcotráfico. “Es una región de excelencia, y Argentina está liderándola. Este Ministerio de Seguridad está liderando la región. Están haciendo cosas extraordinarias contra los narcotraficantes. Están haciendo cosas extraordinarias contra los terroristas. Están liderando la región, y quiero que el pueblo argentino entienda eso. Este es un modelo para la región. Los apoyamos plenamente en todo lo que hacen. La DEA y el gobierno de Estados Unidos valoran enormemente esta asociación, y vamos a seguir destinando recursos aquí. Vamos a seguir invirtiendo en tecnología” , dijo.

-Ustedes mencionaron la baja de la tasa de homicidios dolosos en Argentina vinculados al crimen organizado, cuando la tendencia en América Latina es a la alza. ¿Qué influye en los números que se ven?

-Monteoliva : "Nosotros, de manera recurrente, hacemos alusión al porcentaje de homicidios que, en nuestro caso, en nuestro país, se vinculan al crimen organizado, que es un 19%, a diferencia de ese porcentaje que en América Latina se vincula un 5%. Es decir, 50% de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado. Y el crecimiento en los últimos 10, 15 años, es una realidad, y tiene que ver también con el crecimiento, la expansión y las nuevas dinámicas criminales. En los últimos quince años creció la demanda global de cocaína en el mundo. Creció la demanda global de oro ilegal en el mundo. Esto hace parte de los informes multilaterales. Creció la demanda global de personas con fines de trata. Es decir, estas demandas globales intensificaron conformaciones criminales en la región, y esas tasas de homicidios y ese vínculo de los homicidios relacionados al crimen organizado son una materialización de esa realidad. Pongo el ejemplo de la ciudad de Rosario, que es nuestro ejemplo o caso, en curso, porque en seguridad, y es algo que hay que tener siempre presente, trabajamos permanentemente. El secreto es no bajar la guardia, ese es el secreto del éxito".

-En la conferencia se habló de cómo mejoró la relación entre Estados Unidos y México bajo Omar García Harfuch y la DEA. ¿Hay agentes armados de la DEA operando sobre el terreno en México? Y, si no los hay, ¿es algo que usted está impulsando en México o en otros países de América Latina?

-Cole: "Tengo una relación de trabajo muy sólida con Omar. Obviamente, cuando se intenta combatir a organizaciones criminales terroristas como el Cártel de Sinaloa y el CJNG (el Cártel de Jalisco Nueva Generación), se requiere una estrecha coordinación en materia de seguridad, y vamos a seguir haciéndolo. Como ya dije públicamente, quiero lo mejor para Estados Unidos. Omar quiere lo mejor para México, y podemos encontrarnos en un punto intermedio y trabajar juntos porque seguimos perdiendo demasiados estadounidenses por intoxicaciones con fentanilo en Estados Unidos. Y parte de la conferencia de esta semana estuvo dedicada a hablar sobre cómo todos podemos trabajar mejor juntos para atacar a las organizaciones criminales. Ya sea en lo relacionado con los precursores químicos que llegan o en cómo abordar los precursores químicos que salen de China y de India. Podemos hacer un mejor trabajo trabajando con China e India. Y ambos países estuvieron aquí en la conferencia. Sobre los agentes armados en México: en primer lugar, nunca revelamos si nuestros agentes llevan armas o no en territorios extranjeros. Entendemos perfectamente que es un país soberano. Lo respetamos. No tenemos ninguna autoridad en ese país".

-¿Le gustaría tener agentes de la DEA sobre el terreno, operando en México? ¿Es algo que está impulsando con el gobierno mexicano?

-Cole: "Sí, me gustaría tener más agentes sobre el terreno trabajando codo a codo con México. La cuestión diplomática de si están armados o no corresponde al secretario de Estado, Marco Rubio, y al presidente de México. Nosotros siempre respetaremos los acuerdos que estén vigentes".

-¿Argentina está abierta a realizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra los cárteles?

-Monteoliva: "La voluntad colaborativa como socios en un combate común y en unos objetivos compartidos, siempre está presente. Lo que sí también es importante tener claro cuál es el alcance de hasta dónde llegan, en nuestro caso, las fuerzas federales de Seguridad, a diferencia de lo que son las Fuerzas Armadas, frente a la militarización que le corresponde a un Ministerio de Defensa. Y es uno de los temas que, incluso, la semana pasada en Panamá, permanentemente, está sobre la mesa, porque nuestros países y las fuerzas de seguridad de nuestros países tienen competencias diferenciadas. En el caso de las fuerzas federales, tienen competencia en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado, totalmente distinto de la competencia que tiene el Ejército, por ejemplo, o alguna de las otras dos fuerzas armadas. Entonces, es muy importante tener las competencias claras y hasta dónde podemos llegar. Pero yo insisto en esto, combatir el crimen organizado es una sola cosa. No, no son tareas en solitario, no son tareas aisladas por parte de nuestros países".

-Argentina firmó acuerdos que implican compromisos para sus FFAA en actividades que normalmente realiza la policía. Y Estados Unidos designó al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil, grupos terroristas. ¿Hay disposición a combatir los grupos brasileños? Tanto el presidente Milei como el ministro Presti firmaron compromisos en el Escudo de las Américas

Monteoliva: "La lucha contra el crimen organizado es una sola. Nosotros hemos sido en la región pioneros en incluir, por ejemplo, en el REPET, en nuestro registro de entidades y personas narcoterroristas, organizaciones criminales y terroristas, en este registro. Y el combate a las organizaciones criminales no solo es uno de los temas que conversábamos y que se ha planteado en estos días, no alcanza con las detenciones de sus cabezas, las detenciones de sus líderes. Es el desbaratamiento de una organización criminal. Y acá estamos todos involucrados, porque implica afectar sus transacciones, sus redes. Sabemos que la región, que América Latina también es atractiva para el lavado de activos, que es lo que menos se ve en términos de narcotráfico, y el combate al crimen organizado es conjunto, es de todos, y todos tenemos una tarea y una responsabilidad, y en eso estamos comprometidos. Para nosotros, el ingreso de las organizaciones criminales en el REPET tiene que ver con eso. Y ahí está nuestro foco, ese es el alcance del Ministerio de Seguridad. Y marco la diferencia con el Ministerio de Defensa".

Fuente: Clarín