Una nueva encuesta ya midió a “Cristina candidata”: cómo le fue contra Milei y Kicillof

Aunque parece improbable que el manotazo de ahogada judicial de Cristina Kirchner termine efectivamente en una candidatura electoral, una nueva encuesta ya evaluó cómo le iría si la habilitaran para la próxima presidencial. ¿Mide mejor que Axel Kicillof? ¿Le ganaría un balotaje a Javier Milei?

El estudio que adelanta Clarín este domingo es de CB Global Data , una firma con origen en Córdoba que se hizo conocida a principios de 2020 cuando comenzó a publicar un interesante ranking de gobernadores . Luego, sumó comparaciones de intendentes e incluso de presidentes a nivel regional .

El último relevamiento incluye 1.252 casos , entrevistados el 30 y 31 de julio, con +/- 2,8% de margen de error. Y hace eje en Cristina , luego de que la expresidenta activara un nuevo recurso judicial, a nivel internacional, para intentar revertir su dura condena: 6 años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos .

El primer cuadro justamente pregunta sobre la condena. "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que sea habilitada para presentarse como candidata en las próximas elecciones a presidente 2027?".

Si bien la amplia mayoría (60%) se manifiesta en "desacuerdo", Cristina consigue un apoyo considerable: 27,4% responde que está "completamente de acuerdo" con un permiso para una eventual postulación, y un 10,1% "parcialmente de acuerdo". El 2,5% no sabe.

Luego, se hace un primer testeo de posicionamiento político . Y la opción más elegida por los encuestados fue "ninguno" (22,7%) , lo que confirma el descontento de la sociedad con la clase dirigente. Entre las opciones positivas, lidera La Libertad Avanza con 21,6% . Lo siguen Peronismo (19,4%), Kirchnerismo (9,7%), PRO (9,2%), Izquierda (7%), Otro (5,1%) y No sabe (5,3%).

El siguiente planteo, ya más electoral, pregunta por la figura de Cristina dentro del peronismo/kirchnerismo. "¿En el supuesto caso de que Cristina F. de Kirchner quedara efectivamente habilitada, quién le gustaría que sea el candidato/a del peronismo/kirchnerismo?". Y la expresidenta le gana a Axel Kicillof: 46,8% a 39%. Completan Sergio Uñac con 2%, Otro 6,8% y No sabe 5,4%.

Ahora sí pensando directamente en la presidencial 2027, la firma que dirige el analista Cristian Buttié ofrece un escenario de primera vuelta, con Cristina y Kicillof en la cancha. Casi como si fuera una PASO. Y la ex mandataria vuelve a prevalecer , pero por apenas medio punto: 15,2% vs. 14,7%. Empate técnico.

Pero el dato más fuerte, quizás, es que Javier Milei, solo, supera la suma de ambos: 32,4% vs. 29,9%. Otro dato interesante es que, al menos por ahora, las opciones de nuevos outsiders no prenden: el empresario Jorge Brito, expresidente de River, queda con apenas 1,9%. ¿El resto? Myriam Bregman 7,6%, Victoria Villarruel 6,4%, Otro 6,3%, Blanco/Nulo 5,9% y No sabe 9,6%.

Por último, CB confronta al Presidente contra Cristina y Kicillof en dos balotajes. Y si bien Milei queda arriba en ambos, el más competitivo de los opositores aquí es el gobernador. A la expresidenta, el libertario le saca 5,8 puntos: 44,8% a 39%. Al mandatario bonaerense, sólo 1,4: 43% a 41,6%. En ambos cuadros completan porcentajes de Blanco/Nulo y No sabe.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín