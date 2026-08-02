Horror en Mar del Plata: salió a una entrevista de trabajo y la encontraron muerta

La ciudad de Mar del Plata atraviesa horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo de Juana Mailén Antonich , una mujer de 25 años que había desaparecido al salir de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo .

La joven fue encontrada sin vida en una playa de la zona sur, envuelta en una sábana y oculta debajo de un contenedor , según informó 0223 . El hecho se produjo luego de que Antonich fuera contactada por redes sociales para una oferta laboral inexistente .

Todo comenzó cuando Antonich, madre de dos hijas de 1 y 6 años, se ausentó de su domicilio el viernes por la tarde tras ser citada a un supuesto balneario denominado “Punta Mogotes Cero” . Antes de acudir, la víctima envió una foto solicitada para, supuestamente, gestionar un carnet. Un remisero pasó a buscarla y, según el testimonio de su familia recogido por medios locales, en el lugar la esperaban tres hombres.

La madre de Antonich, identificada como María, relató al medio marplatense que la joven aceptó la propuesta laboral porque buscaba generar ingresos para sus hijas.

“Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó la mujer.

La familia denunció que la Policía no tomó la denuncia por la desaparición en la Comisaría 16 y que la investigación inicial recayó sobre los mismos familiares. Una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven.

La búsqueda condujo a los familiares hasta la playa del sur, donde observaron cámaras de seguridad y testigos reportaron movimientos sospechosos. Fue el propio hermano de Antonich quien localizó el cuerpo, situación que, según narró María, se produjo tras tres días de búsqueda sin colaboración oficial.

“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada ”, sostuvo.

El procedimiento posterior al hallazgo también fue cuestionado por la familia. La madre viajó desde Buenos Aires y manifestó que no le permitieron acercarse al cuerpo para reconocerlo, a pesar de que su hijo ya lo había hecho.

La familia pidió que el caso sea un llamado de atención para evitar nuevas víctimas. “ Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe . Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira”, advirtió la madre.

La investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades en el crimen de Antonich y establecer si existen otros involucrados.

Fuente: Infobae